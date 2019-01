Togo: L'invite de David Ourna Gnanta à la Coalition des partis de l'opposition

Au temps fort de la crise politique ouverte au mois d'Août 2017, il n'a cessé d'appeler les acteurs politiques togolais, à privilégier la voie du dialogue et du compromis au profit de l'intérêt national et non partisan, et du développement socioéconomique du Togo. Avait-il été entendu ou non ? Difficile, en tout cas de répondre par l'affirmatif, vu que le dialogue n'a pu permettre de décrysper la tension au point où les élections législatives ont eu finalement lieu sans la Coalition des 14 partis de l'opposition. Lui, c'est David Ourna Gnanta, ancien cadre du parti d'opposition l'Alliance de Dahuku Péré, devenu depuis un moment membre de UNIR, parti au pouvoir.

Rappelant le fait que, "à plusieurs occasions", il a "souvent évoqué ceci "dans une démocratie en construction, la cohabitation et la concertation doivent êtres permanentes entre les acteurs", il juge aujourd'hui qu' "au regard de la configuration du bureau de l'Assemblée nationales actuelle, je ne peux que me réjouir de voir notre pays résolument engagé sur cette voie qui favorise une stabilité durable. Pour des pays comme le notre qui ont tout à construire, il n'est point question de nous enfermer dans des logiques partisanes qui cristallisent les divisions sur tous les plans".

En tout cas, ces élections législatives désormais derrière, et au moment même où les partis membres de la Coalition appellent à nouveau les Togolais à prendre d'assaut les rue de plusieurs villes du pays à la faveur des marches du 26 Janvier prochain, David Ourna Gnanta, croit dur comme fer que "nous devons travailler à assoir les bases d'une prospérité soutenue par l'engagement de l'ensemble des citoyens à œuvrer pour le progrès du pays". Il lance dès lors "un appel aux partis extra parlementaires de C-13 à un sursaut patriotique" et les invite "à procéder à une lecture plus éclairée des vrais enjeux et défis auxquels notre pays doit faire face aujourd'hui pour faciliter notre vivre ensemble et garantir de meilleurs conditions de vie aux générations futures".

La Coalition appréciera...