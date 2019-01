Cote d'Ivoire: Financement du budget de l'Etat 2019 - Da Pierre Alphonse donne les leviers pour collecter 1915,75 milliards de F CFA

Le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du Budget, Moussa Sanogo, a présidé, le mercredi 23 janvier, à la Maison de l'Entreprise au Plateau, la cérémonie de lancement de la semaine des douanes ivoiriennes.

Après avoir recouvré 1747,29 milliards de F Cfa de fiscalité de porte en 2018, soit 23,36 milliards de F Cfa de plus qu'en 2017, le gouvernement a assigné à la Direction générale des douanes l'objectif de collecter 1915,78 milliards de F Cfa en 2019.

Les attentes du gouvernement paraissent « ambitieuses au regard du contexte » marqué par l'entrée en vigueur de l'interdiction de l'importation des véhicules de plus de 5 ans, l'application de certains engagements étatiques tels que les Accords de partenariat économique (Ape) avec l'Union européenne, l'application des mesures relatives à l'exigence de l'attestation de conformité avant embarquement (Voc) et l'écotaxe.

Autant de facteurs qui ont tiré vers le bas les recettes douanières en 2018, a fait remarquer le contrôleur général Da Pierre Alphonse, directeur général des Douanes. C'était hier à la cérémonie de lancement de la Semaine des douanes ivoiriennes, à la Maison de l'Entreprise, au Plateau. «Ces résultats, j'en suis convaincu, auraient pu se situer largement au-delà des chiffres sus indiqués (parlant des recettes 2018), n'eût-été le contexte très difficile dans lequel se sont déroulées les opérations douanières », a-t-il déclaré.

Toutefois, « différents leviers existent dont la mise en œuvre pourrait permettre de surmonter et contribuer à atteindre nos objectifs de recette », a fait observer le patron de l'administration douanière. Assurant que les douanes pourront tirer parti des recommandations des missions d'assistance des partenaires au développement, les retombées du programme de réforme, la réorganisation du transit douanier, la maîtrise des régimes suspensifs en général, la réorganisation de la procédure au Guichet unique automobile, pour réaliser l'objectif de recettes qui leur a été assigné par le gouvernement au titre de l'année fiscale 2019.

Le contrôleur général Da Pierre Alphonse a aussi indiqué que le séminaire-bilan, l'une des composantes de la Semaine des douanes ivoiriennes, permettra de faire en quelque sorte « l'audit interne » de la gestion 2018 et explorer les nouveaux défis en tenant compte des acquis ainsi capitalisés pour « poursuivre avec sérénité les objectifs 2019 ».

Il a annoncé d'avance, qu'une attention particulière sera portée sur l'amélioration des procédures de dédouanement, le renforcement de la coopération douanière sous-régionale, et bien entendu, les recommandations qui sortiront du présent séminaire-bilan.

Toujours dans l'optique d'aligner la stratégie des Douanes sur les instructions du gouvernement, le séminaire-bilan fera l'examen de quatre axes importants : le renforcement de l'automatisation des opérations en douane et la sécurité ; le renforcement du contrôle et la lutte contre la fraude : le cas du pétrole ; l'administration des Douanes à l'épreuve de la réappropriation des missions d'évaluation et de classements tarifaires externalisés et la problématique du dédouanement des envois express.

Le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo, s'est félicité des prouesses réalisées par l'administration douanière. Il a exhorté le contrôleur général Da Pierre Alphonse et son équipe à continuer de travailler d'arrache-pied pour répondre aux attentes du gouvernement qui n'a d'autres ambitions que de percevoir les impôts dus pour financer le développement du pays et améliorer les conditions de vie de la population.

La Semaine des douanes ivoiriennes se tient sur trois jours. Outre le séminaire bilan et les perspectives qui a démarré, hier, le 25 janvier sera marqué par la commémoration de la Journée internationale des douanes (Jid) autour du thème « Les frontières Smart pour des échanges commerciaux fluides et le recouvrement sans entrave des personnes et marchandises ». Suivra la Nuit du mérite pour la célébration des retraités et la distinction des meilleurs agents des Douanes, à l'Auditorium de la Caistab, au Plateau, le même jour.