Cote d'Ivoire: Fraude fiscale - Plus de 3 milliards de FCfa de marchandises saisis à la zone industrielle de Yopougon

L'opération a été menée par les services de la Direction des enquêtes, du renseignement et de l'analyse risque (Derar) de la direction générale des Impôts.

Les enquêteurs de la direction générale des Impôts ont procédé, le 22 janvier, à la saisie de plus de 3 milliards de FCfa de marchandises dans les locaux d'une entreprise à la Zone industrielle de Yopougon, selon la direction générale des Impôts.

La société mise en cause est spécialisée dans l'importation et la commercialisation de marchandises diverses, notamment des matériaux de construction (carreaux, portes, lambris, etc.), des produits d'entretien de maison, des ustensiles de cuisine et des produits phytosanitaires.

C'est le volume constaté des activités de l'entreprise installée sur plus de 8 000m2 et enregistrée en tant que société à responsabilité limitée (Sarl) au capital de dix millions de FCfa, donc classée parmi les petites entreprises, qui a attiré l'attention des agents de la Direction des enquêtes, du renseignement et de l'analyse risque (Derar).

L'analyse et le recoupement des données relatives aux importations de la société et la perquisition de ses locaux ont révélé que toutes ces marchandises ne sont pas déclarées au fisc et que sont délivrés des bons de livraison, en lieu et place des factures normalisées.

L'enquête a également permis de constater l'existence d'une double comptabilité qui est une technique couramment utilisée par les opérateurs économiques pour organiser la fraude.

Outre la mise sous scellée de l'entrepôt, sur le plan fiscal, la conséquence immédiate de cette découverte, c'est une vérification générale de la comptabilité pour évaluer avec précision le préjudice subi par l'Etat de Côte d'Ivoire, assortie de sanctions fiscales, voire pénales.