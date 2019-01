Cote d'Ivoire: En route pour le congrès du RHDP / Légré Philippe, président du Monascau-RHDP - "Alassane Ouattara est l'assurance tous risques pour la Côte d'Ivoire"

Avec le président de la République, Alassane Ouattara à sa tête, l'avenir de la Côte d'Ivoire est assuré, selon le président du mouvement national de soutien à la candidature unique au sein du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (MONASCAU-RHDP), Légré Philippe.

Lundi dernier, il a invité les militants de son mouvement réunis au district d'Abidjan à la mobilisation pour le 1er congrès ordinaire du parti unifié prévu pour le 26 janvier prochain. Pour lui, l'évènement historique doit drainer du monde pour dire à tous que les Ivoiriens dans leur écrasante majorité ont fait le choix de l'unité, du rassemblement, de la cohésion, de la stabilité et de la paix à travers le RHDP. «Nous attendons 150 000 personnes au Stade Houphouët-Boigny pour magnifier l'houphouëtisme et célébrer le président de la République, Alassane Ouattara.

Le chef de l'Etat mérite cette célébration avec son bilan plus que positif depuis son avènement au pouvoir. Grâce à lui, la Côte d'Ivoire a retrouvé son prestige et est aujourd'hui respectée dans le monde entier. Alassane Ouattara est l'assurance tous risques pour la Côte d'Ivoire et nous devons le soutenir sans faille », a-t-il galvanisé ses troupes. A l'en croire, les uns et les autres qui ont battu le pavé pour obtenir la candidature unique en 2015 doivent se réjouir de la mise en place du parti unifié et se mobiliser en conséquence.

C'est pourquoi, le représentant du ministre Sidiki Konaté à la cérémonie, l'honorable Charles Gnahoré, a exhorté à un déferlement sur le stade pour passer un message fort et sans ambages à l'opinion nationale et internationale le 26 janvier prochain. «J'invite tous les Ivoiriens épris de paix à se rendre massivement au stade Félix Houphouët-Boigny pour ouvrir une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui se veut glorieuse. Nul ne doit rater ce rendez-vous important. Jeunes, vieux, hommes et femmes, tous au stade pour dire oui à la paix et au développement », a exhorté Coulibaly Dramane, vice-président du MONASCAU-RHDP.