Cote d'Ivoire: Forum économique et commercial ivoiro-chinois - Souleymane Diarrassouba expose les opportunités d'investissement de la Côte d'Ivoire

Les hommes d'affaires de la province du Hunan, de la République populaire de Chine, ont été servis.

En effet, à la faveur de l'ouverture du Forum économique et commercial ivoiro-chinois, le lundi 21 janvier 2019, à Abidjan, le ministre ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba, a exposé les opportunités d'investissement à la délégation d'hommes d'affaires de la province du Hunan que conduisait le Directeur Général du Commerce de cette région chinoise, Xu Xiangping. Il a fait savoir que la Côte d'Ivoire est un véritable gisement d'investissements et les opportunités d'affaires sont nombreuses dans tous les secteurs d'activités. « Au niveau de l'agro-industrie, il s'agit de rehausser significativement, les niveaux de transformation des produits agricoles, dont le cacao, le café, l'anacarde, le palmier à huile, le coton, le caoutchouc, en vue d'atteindre des taux de transformation d'au moins 25% à 50%, en 2020 », a relevé Diarrassouba.

Au chapitre des industries manufacturières non agricoles, il a évoqué la nécessité de développer les industries structurantes portant sur la métallurgie, l'aciérie, la chimie, les industries de montage et d'assemblage automobile. Diarrassouba n'a pas occulté les opportunités d'investissements dans la construction d'infrastructures socio-économiques telles que les routes, les ouvrages d'art, les chemins de fer, l'énergie, les TIC, ainsi que les zones industrielles, etc.

Mieux, il a saisi l'opportunité de cette rencontre pour rappeler l'adoption par le gouvernement, d'un nouveau code des investissements en 2018 qui accorde une exonération totale des droits de douane sur les équipements et matériels importés, ainsi que de la TVA sur la période d'investissement. A cela s'ajoute aussi une exonération fiscale pour des secteurs prioritaires tels que l'agriculture, l'agro-industrie, l'hôtellerie, l'enseignement supérieur spécialisé et la santé, ainsi qu'un crédit d'impôts sur l'investissement en période d'exploitation pour les autres secteurs éligibles.

Quant au Directeur Général du département du Commerce du Hunan, Xu Xiangping, il a souligné que la présence des hommes d'affaires chinois en Côte d'Ivoire fait suite à une invitation formulée par le ministre Souleymane Diarrassouba, lors du Forum économique de Hunan qui s'est tenu du 1er au 4 novembre 2018, en marge de la Foire internationale d'importation de Chine du 5 au 10 novembre 2018, à Shanghai. Selon lui, il s'agit de formaliser une coopération de complémentarité aux niveaux commercial et agricole entre la province du Hunan et la Côte d'Ivoire.

Aussi a-t-il invité les opérateurs économiques ivoiriens à la première Foire économique et commerciale sino-africaine qui se tiendra du 15 au 20 juin 2019 dans la province du Hunan avec la Côte d'Ivoire comme invité d'honneur. Cette rencontre internationale qui attend 3000 personnes s'ouvrira sous le thème « Coopération gagnant-gagnant entre la Chine et l'Afrique ».

Pour rappel, la délégation chinoise présente en Côte d'Ivoire dans le cadre du Forum économique et commercial qui s'est achevée hier, est composée d'une quarantaine d'hommes d'affaires de la province du Hunan. Plusieurs acteurs du secteur privé ivoirien issus de différentes faîtières ont pris part à l'ouverture de cette rencontre. Il s'agit notamment de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire, de la CGECI, du Conseil Coton-Anacarde et des banques.