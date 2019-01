Cote d'Ivoire: Médias & droits des enfants / Dr Aboubacar Kampo (représentant pays Unicef) - "Beaucoup a été fait, mais la Côte d'Ivoire peut mieux faire"

Saluer les progrès réalisés par le gouvernement ivoirien pour le recul du taux de mortalité néonatal, la lutte contre le paludisme, la diarrhée, la pneumonie chez les nouveaux nés et bien d'autres mécanismes pour le mieux-vivre des populations.

C'est l'objectif du bilan 2018 fait, lundi dernier à son siège à Cocosy-Abidjan, par Dr Aboubacar Kampo, Représentant pays de l'unicef en Côte d'Ivoire. C'était lors du traditionnel face à face entre lui et la presse nationale et internationale, initié par le Réseau des acteurs des médias pour les droits de l'enfant (Ramede-CI). Pour ce premier grand rendez- vous Dr Aboubacar Kampo a, non seulement, dressé le bilan des activités de l'unicef en 2018 en Côte d'Ivoire, mais également, il a renouvelé l'engagement de l'organisation pour chaque enfant ivoirien et pour le pays concernant tous les secteurs vitaux. «(... )

Pour le secteur de la santé, en 2018, l'unicef a soutenu le gouvernement ivoirien pour vacciner plus de 13 millions d'enfants de 9 mois à 14 ans. Contre la rougeole et la rubéole. Nous avons également contribué au programme de vaccination de routine et à ce que la Côte d'Ivoire connaisse une seconde année consécutive sans rupture de vaccins ». Au niveau de l'éducation, selon lui, l'unicef a construit des salles de classes avec des briques faites de plastiques recyclés.

Cette initiative devrait ouvrir une nouvelle ère dans la gestion des déchets recyclés avec l'installation, en 2019, d'une première usine de fabrication en Côte d'Ivoire. Pour le programme "une identité et une enfance protégée contre la violence et l'exploitation", « plus de 500.000 extraits de naissance ont été établis grâce à l'opération spéciale pour les élèves du primaire», a rapporté Dr Kampo. Il a, en sus, égrené les résultats obtenus dans le cadre de la nutrition, l'accès à l'eau potable, à un environnement propre et l'engagement des jeunes volontaires. « En 2018, plus de 4000 jeunes ont bénéficiés de renforcement de compétences pour leur permettre de devenir des citoyens responsables et engagés ».

Au final, pour la nouvelle année, le Représentant pays de l'unicef a fait un plaidoyer pour le mieux-vivre des populations avec, en prime, l La rencontre s'est achevée avec une formation des journalistes sur le "u Report" de l'unicef et la présentation du site Internet de unicef.