Cote d'Ivoire: Politique économique en Côte d'Ivoire - Alassane Ouattara salue la bonne collaboration avec le FMI

Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé la cérémonie d'ouverture du séminaire des représentants et directeurs des Centres d'assistance technique du Fonds monétaire international en Afrique qui se tient à Abidjan depuis hier.

A cette occasion, le chef de l'Etat a salué la bonne collaboration entre le FMI et la Côte d'Ivoire avec un programme réaliste. Une relation d'échanges et saine, selon Alassane Ouattara, qui a permis à la Côte d'Ivoire de réaliser un taux de croissance annuelle de 8,5% sur la période 2012-2017. « Nous n'avons pas senti qu'un programme nous avait été imposé parce que nous y croyons et parce qu'à chaque fois que nous avions des interrogations ou des difficultés, vous avez compris nos contraintes et en général nous sommes parvenus à trouver des solutions », a-t-il souligné. Aussi a-t-il invité les pays à s'approprier les programmes du FMI pour des résultats probants.

Cette performance, pour le président de la République, est également due aux « mesures fortes » qui ont été prises en matière de gouvernance, en matière d'attraction des capitaux privés et de diversification des relations. « Nous avons réussi à tirer beaucoup de capitaux privés et publics, ce qui a permis de maintenir le taux de croissance à un niveau très élevé, une moyenne de 8,5% sur 6 ans, et même 2017, le taux de croissance était de 7,5%.

Nous avons un taux à peu près équivalent pour 2018. C'est dire que la gestion économique et financière a été très bonne et a été compatible avec nos contraintes et notre vision. Je dois dire que le Fonds nous a beaucoup aidé car ça a été un dialogue constant et nous avons pu réaliser cette performance exceptionnelle, tout en mettant un cadrage macro économique raisonnable », at-il salué en assurant du respect des engagements de la Côte d'Ivoire visà-vis de l'institution financière. La flexibilité du FMI recommandée Toutefois, Alassane Ouattara a insisté sur la flexibilité des programmes économiques et financiers élaborés par le FMI en cas de bouleversements ou d'événements imprévisibles. « Ce n'est pas pour échapper à la rigueur et à la cohérence. Les pays africains en général, il y a beaucoup de rigidité. Quand il y a des bouleversements, il faut que le FMI fasse preuve de flexibilité.

C'est très important. La lutte contre le terrorisme est une préoccupation majeure, et cela absorbe beaucoup de budget. Tout ce qui est imprévisible au climat demande des investissements d'urgences. Ce sont des situations exceptionnelles et des dépenses incompressibles. Le FMI doit en tenir compte », a-t-il argumenté. Avant de rappeler qu'au 31 décembre, la Côte d'Ivoire compte 18500 militaires et près de 1000 caméras de surveillance qui sont installées à Abidjan. Profitant de l'occasion, Alassane Ouattara a assuré de la volonté de l'Etat ivoirien de combattre la corruption, lutter contre le détournement des deniers publics et aller à la bonne gouvernance.

A cet effet, il s'est voulu très clair. « (... ) Nul n'est au-dessus de la loi. Tout le monde le sait. (... ) Il n'y a pas de passe droit pour qui que ce soit », at-il averti.