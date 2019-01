Maroc: Afrique du rire acte 2 - Le Maroc aux couleurs de la grand-messe panafricaine du rire

C'est parti pour la 2ème édition du festival "Afrique du Rire". En ouverture de rideau, le vendredi 19 janvier 2019, au Palais de la culture Bernard Binlin Dadié, l'humoriste et promoteur de ce grand événement panafricain itinérant d'humour, Tahar Lazrak alias Oualas, et ses pairs venus de plusieurs pays dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la France, ont livré un spectacle à la fois mordant et désopilant dans une salle pleine à craquer.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'étape d'Abidjan aura tenu toutes ses promesses. Il ne pouvait en être autrement d'autant plus que les petits plats ont été mis dans les grands pour faire de ce rendez-vous une réussite. Mieux, la belle brochette d'humoristes rompus à l'art des planches, dont Adama Dahico, Digbeu Cravate, Sako Camara, Patson, En K2K, Yass, Saïdou Abatcha ont gratifié, pendant 3 heures, un public éclectique, d'une mosaïque de sketchs époustouflants autant ludique que didactique. Dans un humour mordant et décapant, mettant la culture africaine au coeur de l'actualité, les invités du promoteur Oualas ont partagé la joie de vivre inhérente à l'Africain.

Les spectateurs majoritairement, composés d'Ivoiriens et de membres des communautés marocaines et libanaises vivant à Abidjan, n'ont pas boudé leur plaisir. Ils ont salué à sa juste valeur le spectacle de qualité mis en scène et offert par l'organisateur et son co-producteur, Abass Zein. Après l'étape d'Abidjan, consacrant la Côte d'Ivoire comme pays à l'honneur de cette 2ème édition d'Afrique du rire, cap a été mis sur le Maroc pour trois spectacles de fous rires.

A savoir Marrakech (20 janvier), Rabat (21 janvier), Casablanca (22 janvier), où la Côte d'Ivoire est fortement représentée avec des humoristes tels qu'Adama Dahico, Clémentine Papouet, Gohou Michel, Digbeu Cravate, Tatiana, Joël, Ramatoulaye, avant les étapes respectives de Bamako (29 janvier) et de Dakar le 31 janvier. Cette édition placée sous le patronage du roi Mohammed VI se tient cette année sous le thème "Unis par le rire" , avec 6 spectacles du 18 au 31 janvier dans quatre pays : Côte d'Ivoire, Maroc, Burkina Faso, et Sénégal.

Rappelons que la première édition du festival d'Afrique du rire a parcouru plus de 3.000 kilomètres, attiré 20.000 spectateurs et totalisé plus de 8 millions de vues sur les réseaux sociaux et les différentes plateformes digitales.