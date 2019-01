Cote d'Ivoire: CPI / Paolina Massidda ( avocate des victimes) - : "La décision d'acquittement de Laurent Gbagbo et Blé Goudé n'est pas définitive"

L es victimes qui participent au procès de l'ancien chef d'Etat Laurent Gbagbo et son brasdroit Blé Goudé devant la Cour pénale internationale (CPI) ont encore une lueur d'espoir. Car, selon leur avocate, Paolina Massidda, la décision d'acquittement des accusés rendue le 15 janvier dernier par les juges de la chambre de première instance est susceptible d'appel.

En Côte d'Ivoire depuis le lundi dernier, elle a, en effet, animé hier une conférence à la Maison de la presse pour expliquer la procédure à ses clients qui espèrent, malgré tout, que leur quête de justice soit entendue par la Cour pénale internationale. «Le fait qu'on n'ai pas de raisonnement juridique nous empêche de mieux expliquer pourquoi on est arrivé à l'acquittement. Quand les deux équipes de défense ont déposé la demande d'acquittement, il y a eu des audiences.

Nous, avocate des victimes ainsi que l'accusation, nous avons insisté sur le fait qu'en ayant examiné les éléments de preuves, ces éléments étaient suffisants et je répète aujourd'hui ils ont toujours suffisants pour continuer la procédure. Cela doit être très clair. La question était de savoir si les éléments de preuves sont suffisants pour continuer le procès ou pas. Sur la question, nous ne savons pas aujourd'hui quel est le seuil probatoire que la majorité de la chambre a utilisé pour prononcer l'acquittement. Il semblerait que la majorité a utilisé un seuil probatoire beaucoup plus élevé que celui qui devrait être utilisé à ce stade de la procédure (... ) Ce qu'on doit comprendre et savoir c'est que la décision d'acquittement de MM Gbagbo et Blé Goudé n'est pas définitive», a-t-elle longuement expliqué.

Selon elle, une fois la décision de la majorité de la chambre de première instance sera motivée par écrit, l'accusation pourra par la suite déposer un appel. Dans ce cas, a-t-elle ajouté, la chambre d'appel a plusieurs options sur la question de l'acquittement. «Première option, confirmer la décision. Deuxième option, ne pas confirmer dans sa totalité la décision de la chambre de première instance et donc renvoyer le procès à une autre chambre de première instance ou renverser la décision sur certaines questions qui pourraient être réglées par la chambre d'appel.

Comme vous la voyez, c'est très compliqué et très hypothétique», a éclairé la conférencière. Tout en soulignant que les victimes craignent que les accusés ne reviennent plus devant la cour s'ils sont mis en liberté. C'est pourquoi, la représentante légale des victimes a annoncé qu'elle plaiderait pour le maintient en détention de Laurent Gbagbo et Blé Goudé le 1er février lors de l'audience de la chambre d'appel pour se prononcer sur l'appel de l'accusation concernant la mise en liberté des accusés. «La possibilité de liberté pour MM Gbagbo et Blé Goudé existe. Comme nous l'avons plaidé à l'audience du 16 décembre, s'il y avait libération, celle-ci devrait être assortie de conditions très précises, notamment que les deux accusés restent en Europe de préférence dans un pays non loin de la CPI avec l'interdiction de contacter les victimes », a estimé Me Paolina Massidda.