Cote d'Ivoire: Sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire - Adjoumani dévoile les actions du gouvernement

Sa détermination est sans faille pour la sécuritaire alimentaire en Côte d'Ivoire. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani, a tenu à réaffirmer cela ce mercredi 23 janvier, à Abidjan, lors de la présentation des vœux de nouvel an de ses collaborateurs.

En effet, faisant le point du secteur, Adjoumani a souligné qu'au niveau de la gouvernance générale, son département a renforcé ses instruments de politique et son cadre juridique à la suite de l'adoption en 2016 par le gouvernement, du Plan Stratégique de développement de la pêche et de l'aquaculture (Psdepa). En prime la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non règlementée ainsi que le programme national de renforcement de l'épidemio-surveillance et la stratégie de développement durable des produits halieutiques sensibles au genre. Au niveau de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire, il a évoqué les efforts pour garantir à la population ivoirienne, une sécurité sanitaire sans faille.

Précisant que ses services assurent régulièrement le contrôle et l'inspection sanitaire des denrées alimentaires d'origine animale ainsi que les établissements qui les manipulent. « En 2018, nos services ont effectué 13 216 inspections, octroyé 686 agréments et vacciné 98 261 animaux contre diverses maladies, notamment la rage canine, le charbon symptomatique, la pasteurellose, la trypanosomose, le charbon bactéridien », a-t-il cité. Relevant au passage qu'en ce qui concerne l'aquaculture, la réhabilitation des stations d'alevinage d'Aboisso, de Monpoyem et d'Abengourou a boosté la production d'alevins, la formation et l'installation des unités de production privée.

Au chapitre de la surveillance de la pêche, le ministre a indiqué que la Côte d'Ivoire peut être fière de disposer d'un centre de surveillance radar et d'un système d'identification automatique satellitaire fonctionnels pour la surveillance de la Zone économique exclusive avec plusieurs embarcations arraisonnées en 2018. Pour l'industrie de la pêche, il a salué les infrastructures de base qui se mettent en place au débarcadère de Locodjro, de Grand-Lahou et celui dont les travaux débutent en avril 2019 pour prendre fin en janvier 2020.

A tout cela s'ajoute le renforcement de la compétitivité des entreprises de transformation des produits halieutiques par la prise en charge des créances relatives aux facteurs de production des usines afin de préserver les 3000 emplois occupés généralement par les femmes . Dans le cadre de l'aviculture, il a expliqué que ce secteur maintient et accroit ses performances de production et de qualité. «Les 32 couvoirs et les six fermes de reproducteurs ont fourni environ 45 millions de poussins d'un jour, pour une production de 49 828 tonnes de viandes de volaille, avec un chiffre d'affaires de 250 milliards de francs CFA pour 200 mille emplois créés dont 70 mille emplois directs et 130 mille emplois indirects », a-t-il informé.

Une dynamique qui entend se renforcer avec le projet d'insertion de 3.300 jeunes dans le secteur avicole en partenariat avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Il n'a pas omis d'annoncer l'installation de 325 femmes dans le cadre du projet « 1 femme : 10 poules et 1 coq » et qui s'inscrit dans la dynamique de l'autonomisation de la femme.