Sénégal: Améliorations des conditions des migrants - La DGSE lance le projet «renforcement de la gouvernance migratoire au Sénégal»

La Direction générale des Sénégalais de l'extérieur (Dgse), lance officiellement son projet intitulé «Renforcement de la gouvernance migratoire au Sénégal» aujourd'hui, jeudi 24 janvier 2019. Un projet financé à hauteur de 16,5 millions d'euros et qui vise à améliorer les conditions de retour des sénégalais qui souhaitent revenir au bercail, ceux qui sont déjà revenus et les potentiels candidats à la migration.

Mettre l'ensemble des acteurs au même niveau d'information et d'action pour améliorer les conditions de retour des Sénégalais qui souhaitent revenir dans leur pays, les Sénégalais qui sont déjà de retour et les candidats potentiels à la migration et qui souhaite bénéficier de seconde chance en terme de financement et d'accompagnement. Tel est le but du projet dit de «Renforcement de la gouvernance migratoire», qui sera lancé aujourd'hui jeudi à Dakar. Il est financé par l'Union européenne (Ue) à hauteur de 16,5 millions d'euros, répartis ainsi: 9,5 millions pour le projet «Gouvernance, Migration, Développement» et 7 millions pour l'assistance au retour et à la réintégration des Sénégalais rentrés. Ce financement est passé par l'Organisation internationale pour les migrations (Omi) qui s'occupe du volet assistance et réintégration économique et sociale.

En effet, pour le renforcement de la gouvernance inclusive au Sénégal, Sory Kaba en appelle à l'intervention des grands acteurs dans les structures d'accompagnement de la jeunesse qui seront mis au même niveau d'action afin «qu'on puisse mettre au cœur ces 3 cibles que sont le migrant qui désire rentrer, celui qui est déjà rentré et qui doit être accompagné et le potentiel candidat à l'émigration. A rappeler que ce projet s'étend sur une durée de quatre ans, la première année marquant la phase pilote étant déjà achevée.»

En prélude à cette journée M. Kaba s'est rendu dans tous les foyers religieux de Sénégal. Car, les Khalifes généraux, sans exception, comptent beaucoup de disciples à l'étranger et donc s'ils portent le message. «Nous sommes sûr que le message va passer», dixit le Dgse. Parce qu'ils sont associés, en amont, à tout projet de voyage. Donc une implication de ces derniers est plus que nécessaire. D'ailleurs, les Khalifes généraux, «chacun, de la manière dont il vit la problématique migratoire, nous a prodigué des conseils ou apporté une sorte de contribuons dans ce projet». Pour lui, il faut une approche «sereine et sincère dans tous les débats migratoires», avec comme objectif (de ce projet) «de changer les territoires par la migration en créant beaucoup d'emplois et en les faisant revenir avec des capacités et des connaissances», informe Sory kaba.

Dans le cadre de ce projet, il était prévu l'accompagnement de 3000 Sénégalais au total. Dans le plan stratégique opérationnelle élaboré en 2015, «nous étions à 10.000 sénégalais c'est-à-dire de 2015 à 2018, nous avons accompagné plus de 7000 sénégalais pour qu'ils reviennent. Ils sont nombreux parmi les 3.500.000 Sénégalais vivant à l'extérieur à vouloir revenir. Mais pour franchir ce pas, il faut créer des conditions favorables au retour. Et ce sont ces conditions que le projet va créer».