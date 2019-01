Cote d'Ivoire: Recettes douanières - Les douanes ivoiriennes recouvrent 1747,09 milliards de F Cfa

La direction générale des douanes a recouvré au cours de l'année 2018, le montant de 1747,09 milliards de FCFA contre un objectif officiel des recettes de 1813,25 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 96,4%. Ce résultat a été présenté hier par le directeur général des douanes, le Général de Brigade,

Da Pierre Alphonse, à la 5ème édition de la Semaine des douanes ivoiriennes (Sediv 2019). Bien qu'en deçà de l'objectif fixé, ce montant représente une nette progression de 23,36 milliards de FCFA par rapport à 2017. Justifiant ce résultat, le tout nouveau Général de Brigade a pointé du doigt la mesure de restriction sur les véhicules de plus de cinq ans et l'exigence d'un certificat de conformité à l'embarquement.

« Ces résultats, j'en suis convaincu, auraient pu se situer largement au-delà des chiffres sus indiqués, n'eut été le contexte très difficile dans lequel se sont déroulées les opérations douanières », a-t-il expliqué.

Cependant le directeur général des douanes a invité ses agents à redoubler d'effort pour l'année 2019, pour laquelle les objectifs ont été fixés à 1915,78 milliards de FCFA, avec bien plus de contraintes. Notamment, l'application des Accords de partenariat économique (Ape) avec l'Union européenne et l'écotaxe.

Ainsi, pour permettre à l'administration douanière de remplir convenablement sa mission fiscale, le Général de Brigade espère bénéficier des recommandations des missions d'assistance des partenaires au développement, des retombées du programme de réforme, de la réorganisation du transit douanier, de la réorganisation de la procédure au Guichet unique automobile et de la maitrise des régimes suspensifs en général. « Une attention toute particulière sera portée sur l'amélioration des procédures de dédouanement et le renforcement de la coopération douanière sous-régionale », a-t-il ajouté.

Cette cérémonie de lancement de la Sediv 2019 a été aussi l'occasion pour le directeur général des douanes de présenter les actions menées dans le cadre du programme de modernisation de l'administration douanières en 2018. Il s'agit, entre autres, de la poursuite des mesures inscrites dans le cadre du processus de simplification des procédures ; de facilitation des échanges de lutte contre la fraude ; du renouvellement des certifications à la norme ISO 9001, version 2015 de la Direction des enquêtes douanières, Direction des services aéroportuaires, du Bureau Abidjan port et du Bureau frontière de Noé ; du renforcement de la dimension éthique en vue de promouvoir les valeurs morales qui fondent la déontologie des douanes. Sur ce dernier point, le Général Da Pierre a salué la création d'un Conseil de discipline en Douane pour tout manquement à l'éthique et à la déontologie du métier. « Cet organe doit permettre de mieux assurer la discipline et la lutte contre les mauvaises pratiques », a-t-il révélé.

Félicitant la douane pour ce taux de réalisation, le secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo a encouragé l'administration douanière à doubler d'ardeur, au regard des objectifs et des enjeux. C'est pourquoi, il a assuré de sa disponibilité à veiller au renforcement de la surveillance des frontières, de la poursuite du déploiement des scanners et de tout ce qui est relatif au transit routier inter-état. « Nous allons faire le nécessaire pour mettre en place des dispositifs techniques avancés pour nous permettre de mieux renforcer le contrôle des marchandises », a-t-il fait savoir.

Aussi, après le séminaire bilan 2018 et perspectives 2019 qui prend fin aujourd'hui, l'administration va célébrer la Journée internationale des Douanes autour du thème : « Des frontières Smart pour des échanges commerciaux fluides et le mouvement sans entrave des personnes et des marchandises. » Quatre thématiques seront discutées au cours de cette journée.

A savoir, le renforcement de l'automatisation des opérations en Douanes et sécurité ; le renforcement du contrôle et de la lutte contre la fraude douanière : cas du pétrole ; l'administration des douanes à l'épreuve de la réappropriation des missions d'évaluation et de classement tarifaire externalisées et la problématique du dédouanement des envois express. La semaine prendra fin, vendredi, avec la célébration des meilleurs agents des douanes de l'année 2019