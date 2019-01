Algérie: Poste et TIC - la 3e session du Comité technique mixte algéro-tunisien à partir de samedi à Alger

Alger — L'Algérie abritera la 3ème session du Comité technique mixte algéro-tunisien pour la coopération dans le domaine de la Poste et des technologies de l'information et de la communication prévue les 26 et 27 janvier en cours à Alger, indique jeudi le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique dans un communiqué.

Les travaux de cette session, qui s'inscrit conformément aux recommandations de la 21ème session de la Grande commission mixte algéro-tunisienne, tenue à Tunis le 9 mars 2017, seront présidés par la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun, et du ministre tunisien des Technologies de l'information et de l'Economie numérique, Anouar Maarouf.

Cette session permettra l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord conclu entre les deux parties et le suivi des recommandations issues de la 2ème session de ce comité qui s'est tenu le 13 et 14 mars 2016 à Tunis, notamment dans le domaine postal, les technopoles, la gestion des fréquences dans les zones frontalières, les infrastructures et services de télécommunication, ainsi que le développement de l'économie numérique, ajoute le communiqué.