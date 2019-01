Algérie: 5 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés à Khenchela et Tébessa

Alger — Cinq (5) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés mercredi lors d'opérations distinctes menées à Khenchela et Tébessa par des détachements de l'Armée nationale populaire, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté, le 23 janvier 2019, lors d'opérations distinctes menées, à Khenchela et Tébessa/5eRM, cinq (05) éléments de soutien aux groupes terroristes. L'enquête est toujours en cours", a précisé la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Bordj Bou Arreridj/5eRM, Sidi Bel Abbes et Oran/2eRM, quatre narcotrafiquants en possession d'une grande quantité de kif traité s'élevant à 235,6 kilogrammes, tandis que 4.358 unités de produits parapharmaceutiques ont été saisis à El-Oued/4eRM, a ajouté la même source.

Par ailleurs et au niveau de la 6ème Région Militaire, des détachements de l'ANP ont arrêté, à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar/6eRM, huit orpailleurs et saisi seize groupes électrogènes, treize marteaux piqueurs, trois détecteurs de métaux, ainsi que deux véhicules tout-terrain et trois motocyclettes, alors que 21 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à In-Guezzam et In M'guel, a relevé le communiqué.