Algérie: Conditions météorologiques - Air Algérie annule plusieurs vols de l'Est du pays

Alger — Les vols de la compagnie nationale d'Air Algérie à partir et à destination des aéroports de l'est et du sud-est du pays ont été annulés en raison des mauvaises conditions météorologiques, a annoncé jeudi la compagnie nationale aérienne dans un communiqué.

"Suite aux conditions météorologiques prévalant sur les aéroports de l'est et du sud-est (Constantine, Sétif, Tébessa, Jijel, Batna, Hassi Messaoud et Biskra), ayant engendré la neige, le verglas, un vent fort et une mauvaise visibilité, la cellule de suivi opérationnelle d'Air Algérie annonce des annulations des vols de et vers ces aéroports jusqu'à l'amélioration des conditions météorologiques", note le communiqué.