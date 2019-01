Algérie: Une journée d'étude sur les récifs marins naturels et artificiels à Tlemcen

Tlemcen — Une journée d'étude régionale sur les récifs marins naturels et artificiels sera organisée vers la fin du mois de janvier au parc national de Tlemcen, a-t-on appris jeudi auprès de la direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya.

Cette journée, qui sera organisée en collaboration avec l'université "Abou Bakr Belkaid" et la chambre de pêche et d'aquaculture, abordera, selon la même source, divers thèmes relatifs aux récifs, leur définition ainsi que le pourquoi et le comment de l'installation de ces structures.

Les participants à cette journée aborderont également les avantages et les inconvénients de ces et le rôle de la sensibilisation devant accompagner ces installations outre les aspects environnementaux et économiques de l'installation d'un récif, a-t-on précisé.

L'Algérie, comme le reste des pays méditerranéens, est confrontée à une stagnation des apports de la pêche malgré l'accroissement de l'effort, y compris dans les petits fonds (moins de 50 mètres), interdits de chalutage, a-t-on expliqué, avant de souligner que c'est dans ce dans ce contexte que "l'Etat algérien a mis en place une règlementation favorisant l'immersion de récifs à une échelle importante.

En effet, "l'immersion de ces récifs artificiels sur des fonds appauvris favorise la fixation de la faune et de la flore ce qui permet une recolonisation des fonds marins et peut conduire à une valorisation des ressources halieutiques", a-t-on souligné.

C'est dans cette optique, a-t-on conclu de même source, que la direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de Tlemcen organise cette journée en collaboration avec l'université de Tlemcen afin d'intégrer l'intérêt scientifique derrière ces installations et sensibiliser l'ensemble des partenaires concernés sur le rôle des récifs dans la préservation des ressources biologiques et l'écosystème marin d'une manière générale.