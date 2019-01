Algérie: Une délégation malienne visite l'Ecole supérieure de police Ali Tounsi de Châteauneuf

Alger — Une délégation du Mali conduite par le Secrétaire général du ministère malien de la Sécurité et de la Protection civile, Aser Kamate s'est rendue, jeudi, à l'Ecole supérieure de police Ali Tounsi de Châteauneuf à Alger où elle s'est enquise des différents programmes de formation destinés aux cadres de la sûreté nationale.

Lors de cette visite, le directeur de l'Ecole, le contrôleur de police, Arezki Hadj Said a donné à la délégation malienne, présente à Alger dans le cadre de la tenue de la 4ème session du Comité mixte de sécurité, un aperçu historique sur l'école, les conditions d'accès aux rangs de la police algérienne ainsi que les conditions de formation et les moyens humains, matériels et pédagogiques dont elle dispose pour garantir une formation de qualité qui s'adapte aux défis actuels en matière de lutte contre les différents types de crime.

Accompagné des responsables et cadres des différents services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), la délégation malienne a visité les différentes classes de l'école, dont la salle de simulation de scènes de crimes, le service des langues et de la traduction ainsi que la classe de l'informatique et d'autres classes.

Au terme de cette visite, M. Aser Kamate a salué la qualité des programmes de formation destinée aux éléments et cadres de la police algérienne, rappelant qu'un "grand nombre" de cadres et éléments de la police de son pays ont suivi une formation dans cette école.

Il a également mis en avant la qualité des relations algéro-maliennes, insistant sur l'impératif de leur "renforcement" notamment en ce qui concerne la coopération sécuritaire.