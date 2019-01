Algérie: Intempéries-Alger - plusieurs interventions pour évacuer les eaux de pluies la nuit du mercredi au jeudi

Alger — Les services de la Direction des travaux publics (DTP) de la wilaya d'Alger a effectué 20 interventions, à travers les différentes routes de la capitale, en vue d'évacuer eaux de pluies qui se sont abattues à Alger, la nuit de mercredi à jeudi, a-t-on appris du Directeur de wilaya en charge du secteur, Abderrahmane Rahmani.

Plusieurs points d'accumulation des eaux pluviales à travers la capitale, notamment dans la région Est, à l'instar de Baraki, en sus des routes de la commune de Bir Mourad Rais, ont nécessité des interventions pour l'évacuation de ces eaux sur 20 sites, pour assurer un trafic routier plus fluide, a affirmé, à l'APS, M. Rahmani.

Sur la rocade sud (Zeralda-Reghaia), un accident de circulation a été enregistré près d'un chantier où se trouvaient des agents de la DTP en train d'évacuer les eaux au niveau de cet axe routier, relève-t-on de même source qui précise que l'automobiliste, à l'origine de cet accident, roulait à grande vitesse et a percuté le chantier, plus précisément des signalisations lumineuses et engins de travaux.

Tous les travailleurs du secteur, rassure M. Rahmani, ont été réquisitionnés pour assurer la permanence, 24h/24 et intervenir en temps réel pour rouvrir des routes, résorber les eaux et désengorger les égouts, le cas échéant.

De son côté, le lieutenant, Sadek Kamel, de la Cellule d'information auprès des services de la Protection civile de la wilaya d'Alger, a fait état de l'intervention des agents de la Direction sur 6 sites, en coordination avec les services de la DTP d'Alger, en vue d'évacuer les eaux pluviales des habitations et routes, plus précisément, sur El Harrach, Baraki, Rouiba, Cheraga et Bir Mourad Rais.

Les services de la Protection civile ont également indiqué que neuf (09) arbres ont été arrachés par les vents, dont deux (02) à Bordj El Kiffan et Beni Messous, ayant causé des dégâts à deux (02) véhicules.

D'autres incidents ont été enregistrés à Bouzareah, El Mohammadia, Zeralda, Staoueli et à El Mouradia, mais "fort heureusement", aucun atteinte parmi les citoyens n'est à déplorer, a ajouté le lieutenant Sadek Kamel.