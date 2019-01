Algérie: DGSN-CEPOL - Réunion sur la coopération en matière de lutte contre la criminalité

Alger — La coopération en matière de lutte contre la criminalité a été au centre d'une réunion, tenue mercredi, au siège du Centre de commandement et de contrôle de la Direction générale de la Sûreté nationale (GDSN), entre les cadres de la Direction et une délégation de l'Agence de l'Union Européenne de formation des services répressifs (CEPOL).

La rencontre qui a regroupé des experts et des acteurs du domaine de la formation en matière de lutte contre la criminalité, intervient dans le cadre "de l'examen du plan d'activité et du programme de coopération, à travers l'organisation de sessions de formation, en faveur des fonctionnaires de la police algérienne", a précisé le communiqué de la DGSN.

La réunion "constitue l'occasion de renforcer une coopération basée sur le partage d'expériences et d'expertises et d'adopter les meilleures pratiques et solutions, en adéquation avec les nouvelles donnes".

Lire aussi: La DGSN se dote d'un nouveau système de mesure de la vitesse des véhicules par hélicoptère

Les deux parties "ont procédé à un échange de vues et d'informations sur la lutte contre les activités criminelles transfrontalières qui ne cessent de croitre notamment avec la révolution opérée dans les domaines des TIC, et ce à travers la mise en place de mécanismes à même de soutenir les équipes activant dans ce domaine".

A cette occasion, la délégation européenne a rendu visite au Centre de commandement et de contrôle de la DGSN où elle a reçu des explications sur les techniques et méthodes adoptées par le centre, à l'instar des salles de caméras de surveillance et les méthodes de soutien des services opérationnels activant dans le domaine.