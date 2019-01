Sénégal: Arrestation des jeunes partisans de Khalifa Ababacar Sall - Les femmes khalifistes exigent leur libération sans delais

En conférence de presse hier, mercredi 23 janvier, les femmes khalifistes ont exigé la libération sans délais des jeunes partisans de Khalifa Ababacar Sall arrêtés dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 janvier dernier par la Division des investigations criminelles (Dic). Lors de cette rencontre avec les journalistes dans les locaux de la coalition Taxawu Sénégal, les amazones de l'ex-maire de Dakar, soulignant qu'elles tiendraient pour responsables Macky Sall et son ministre de l'Intérieur, de «toutes les conséquences qui pourraient découler de la séquestration » de ces jeunes, ont également prévenu le régime en place que le combat ne fait que commencer.

Que le régime du président Macky Sall se la tienne pour dit ! Les femmes khalifistes ne «céderont pas à la politique de la terreur et de l'intimidation». En conférence de presse hier, mercredi 23 janvier dans les locaux de la coalition Taxawu Sénégal, les amazones de l'ex-maire de Dakar, en prison depuis bientôt deux ans dans le cadre de l'affaire dite de la Caisse d'avance de la mairie de Dakar ont vigoureusement condamné l'arrestation de quatre jeunes partisans de leur leader Khalifa Ababacar Sall par la Division des investigations criminelles (Dic).

Estimant que ces arrestations opérées par la «police politique» du président Sall (ndlr Dic) «obéissent à la volonté d'intimidation et de réduction au silence de tous ceux qui émettent des positions différentes de la propagande officielle», les femmes khalifistes ont ainsi exigé non seulement la mise en liberté immédiate des 4 jeunes mais aussi la libération sans délais de tous les autres membres de l'opposition. Face aux journalistes, leur présidente et porte-parole du jour, l'honorable député Aissatou Fall a clairement mis en garde le président de la République, Macky Sall et Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur.

En effet, dénonçant ce qu'elle qualifie un «kidnapping » de leurs camarades que sont Habib Mboup, Pape Konaré Diaité et Arona Sall, enlevés dans la nuit du lundi à mardi par la «Gestapo de Macky Sall», l'honorable député, Aissatou Fall a indiqué qu'elle et ses camarades «tiendraient » pour responsables Macky Sall et son ministre de l'Intérieur de «toutes les conséquences qui pourraient découler de la séquestration » de ces jeunes ainsi que celle d'un autre jeune du nom de Al Housseynou Sy. «Ils ne seront pas les victimes expiatoires des intimidations de ce régime, à bout de souffle, qui, dans une fuite en avant échevelée, menace et emprisonne arbitrairement des citoyens», a martelé l'honorable député Aissatou Fall devant ses camarades, tout de blanc vêtus et fortement mobilisés lors de cette rencontre.

Poursuivant son propos, le porte-parole du jour du jour des femmes Khalifistes a également salué la décision prise par les leaders de la C25 de mener le combat pour la restauration de l'Etat de droit et de la démocratie tout en promettant qu'elles joueront pleinement aussi leur partition. «Si l'enlèvement de nos jeunes vise à saper le moral des troupes, c'est peine perdue. Nous le disons ici, le combat ne fait que commencer. Ni les rafles nocturnes ni les lâches intimidations ne nous feront renier nos convictions», a-t-elle lancé.