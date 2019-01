Angola: Des députés approuvent le nouveau code pénal angolais

Luanda — L'Assemblée nationale a définitivement approuvé le nouveau Code pénal angolais, qui porte la peine maximale d'emprisonnement de 24 à 35 ans et caractérise des actes illicites tels que le vol de bétail, la conduite avec facultés affaiblies et les infractions pénales pour crimes technologiques.

En vertu de la nouvelle loi, la peine maximale fixée à 25 ans peut atteindre 35 ans en cas de cumul pénal.

Avec plus de 400 articles, le diplôme a été approuvé mercredi à Luanda par 155 voix pour, 7 abstentions et 1 voix contre d'un député de la CASA-CE lors de la 2ème session plénière ordinaire, présidée par son président, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

Le document répond au besoin de protection pénale résultant de la réalité politique, économique et sociale du pays et conforme aux normes de la doctrine et du droit pénal modernes.

Le nouveau code pénal est véritablement angolais

Le président du groupe parlementaire du MPLA, Américo Cuononoca, a souligné que le contenu du précédent diplôme, hérité de l'ère coloniale, ne donnait pas vie à la dignité de la personne humaine et ne tenait pas compte des valeurs de l'africanité.

"Nous disposons aujourd'hui d'un instrument juridique véritablement angolais qui correspond aux exigences de la société et de la mondialisation dans les domaines politique, économique, social et technologique", a-t-il expliqué.

Il s'est dit satisfait que le nouvel instrument juridique tienne compte de nouvelles réalités, de nouvelles typologies criminelles et des cadres pénaux correspondants, ainsi que de la clarification de crimes tels que le vol de bétail (principale richesse des communautés pastorales rurales du pays), la conduite sous l'effet de l'alcool, entre autres crimes publics.

A son tour, l'UNITA (principale force politique d'opposition) a déclaré qu'elle avait voté en faveur du nouveau Code pénal, dans l'espoir que celui-ci serait appliqué et utilisé dans le strict respect de la loi et de la justice, "afin que nous puissions améliorer le scénario de l'impunité" qui règne encore dans le pays aujourd'hui".

L'Assemblée nationale a différé de manière consécutive l'approbation du Code pénal, essentiellement en raison de ses aspects relatifs à l'interruption de la grossesse.

L'approbation du Code pénal avait été reportée lors de la législature précédente, faute de consensus sur la question de l'avortement.

Adalberto da Costa Júnior a dit qu'en votant pour ce code pénal, le groupe parlementaire de son parti "n'approuve en aucun cas la légalisation de l'avortement".

"Après de nombreuses discussions, après avoir entendu les commissions d'éthique médicale, après avoir écouté les organisations qui défendent la vie, en tant que bien suprême et inviolable, nous comprenons que le texte adopté n'est pas idéal mais plus proche de celui que souhaitons ", a-t-il expliqué.

Dans son explication de vote, l'UNITA espère que cet instrument juridique le plus moderne et actuel, sensible aux valeurs culturelles et sociales, contribue à réduire la population fondamentalement jeune qui remplit les prisons du pays.

Le Parlement angolais a approuvé le même jour à l'unanimité le nouveau régime juridique applicable aux étrangers en République d'Angola et sur la liberté de religion, de croyance et de culte.

Avec ce nouveau diplôme de droit des étrangers en Angola, l'Exécutif a l'intention de traiter plus rapidement toute la documentation destinée au citoyen étranger et d'ouvrir davantage d'espace au tourisme pour les investissements dans le pays.