Algérie: L'État poursuivra sa stratégie nationale pour la promotion de l'agriculture et du développement rural

Alger — Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia a affirmé, jeudi à Alger, que l'Etat poursuivra la mise en œuvre de sa stratégie nationale pour la promotion de l'agriculture et du développement rural, à travers la prise de toutes les mesures nécessaire pour conférer une nouvelle dynamique à ce secteur sensible.

Dans sa réponse à la question d'un député de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Benchelali sur les mesures prises pour la relance du secteur de l'agriculture dans la wilaya de M'sila, lue en son nom par le ministre des Relations avec le parlement, Mahdjoub Bedda, M. Ouyahia a réaffirmé que "le gouvernement maintiendra son appui pour la poursuite de la mise en œuvre de sa stratégie nationale pour la promotion de l'agriculture et du développement rural".

A cet effet, le gouvernement "veille à mobiliser pleinement les ressources et les moyens nécessaires, à prendre toutes les mesures et dispositions pour insuffler une nouvelle dynamique à ce secteur de base pour augmenter les moyennes de croissance économique et consacrer le développement global", selon le Premier ministre.

Dans ce contexte, la relance de ce secteur ainsi que d'autres secteurs vitaux figure parmi "les principales préoccupations inscrites au plan d'action du gouvernement" qui veille à "renforcer le rôle de ce secteur sensible dans le cadre de la stratégie nationale de développement global".

Pour réaliser cet objectif, M. Ouyahia a rappelé l'adoption, par les pouvoirs publics, d'"une approche multidimensionnelle" pour l'appui du secteur de l'agriculture et du développement local, en accordant la priorité aux wilayas productives dans ce domaine, à l'instar de la wilaya de M'sila.

Concernant la wilaya de M'sila, M. Ouyahia a souligné qu'elle occupait la tête du classement des wilayas ayant bénéficié des efforts nationaux consentis pour l'amélioration du secteur agricole, et ce au vu de sa superficie agricole estimée à plus de 1,370 millions de ha, ce qui lui permet de jouer un rôle qualitatif dans l'amélioration des moyennes d'exportation des produits agricoles nationaux inscrits dans la production animale, végétale, laitière et autres.

M. Ouayhia a passé en revue, dans ce sens, les différents programmes dont a bénéficié la wilaya lors des précédentes années notamment "le projet d'ouverture de 36 km de pistes agricoles pour une enveloppe de 75 millions Da", "le raccordement au réseau d'électrification rurale sur une longueur de 100Km d'un montant de 250 millions Da", "la distribution de 1500 ruches et de leurs équipements d'un montant de 15 millions Da" et "la distribution de 3750 plants d'arbres fruitiers d'un montant de 3,75 millions Da".

Le Premier ministre a précisé que la wilaya a bénéficié également d'une aide financière avoisinant les 116 millions Da dédiée aux opérations d'irrigation, ajoutant que 47 communes relevant de ladite wilaya ont bénéficié de programmes de développement rural ayant touché 238 centres ruraux englobant notamment "l'ouverture de 58 pistes rurales pour désenclaver 140 zones rurales", "le traitement des surfaces pastorales d'une superficie de 30.000 hectares", "la distribution de 138 unités d'élevages bovin, ovin et apicole au niveau de 12 zones rurales", "l'amélioration des terres par le labour profond sur une superficie de 360 hectares", outre "la réalisation de 34 points d'eau pour l'approvisionnement de 70.000 têtes de bétail et de 30 sources d'eaux potables".

Précisant que "375 agriculteurs ont bénéficié d'opérations de mise en terre d'oliviers sur une superficie de 595 hectares", il a ajouté qu'il a été procédé à la protection de 20 exploitations agricoles à travers la réalisation de brise-vent sur une longueur de 42 Km" et "l'attribution de 43.000 aides à l'habitat rural de 2005 à 2018".

Dans l'objectif de commercialiser les produits agricoles de qualité, les pouvoirs publics ont mis en place un programme spécifique relatif à la réalisation d'unités de conditionnement et de stockage au niveau de cette wilaya.