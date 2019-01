Algérie: Chutes de neige à Constantine - Des routes bloquées, circulation difficile et annulation des vols

Constantine — La neige tombée en abondance dans la nuit de mercredi à jeudi à Constantine sur les régions dépassant 600 mètres d'altitude a provoqué la fermeture de certaines routes, des perturbationsde trafic sur d'autres axes routiers, et l'annulation des vols en partance et en provenance de l'aéroport international Mohamed Boudiaf, a-t-on appris jeudi de la protection civile.

La même source a précisé que l'autoroute Est-ouest sur segment allant d'El Meridj vers Djebel El Ouahch, (en direction du tunnel) a été fermée à la circulation ainsi que la route d'Ain Smara vers la commune d'Ibn Ziad via la forêt de Chetaba.

Des difficultés dans le trafic routier sont également signalées à travers les routes nationales (RN) 20, 3, 5 et la RN 79 notamment dans la partie traversant Guettar El Aich vers El Gourzi et la RN10 vers la commune de Sigus (Oum El Bouaghi) et la passerelle Massinissa, selon la même source.

Au chef-lieu de wilaya, la circulation routière est difficile dans le quartier de Ziadia vers Djebel El Ouahch sur les hauteurs de la ville, sur le carrefour de Zouaghi Slimane en allant vers la ville Ali Mendjeli et la route menant vers le Centre hospitalo-universitaire (CHU) Benbadis, ainsi que sur le pont géant (Transrhumel Salah Bey) où, les services de la protection civile sont intervenus pour transférer une parturiente au service de la maternité.

Un dispositif de sécurité et de prévention (15 camions anti incendie, 10 ambulances et une centaine de pompiers tous grades confondus) a été mobilisé à travers les points noirs et sensibles pour permettre une intervention rapide en cas d'alerte, a fait savoir la même source.

Tous les vols en provenance et en partance de l'aéroport international Mohamed Boudiaf au programme de la journée de ce jeudi ont été annulés "jusqu'à nouvel ordre", a-t-on souligné.

Une cellule de crise a été installée au cabinet de la wilaya, comprenant plusieurs secteurs à l'instar de la protection civile, la Gendarmerie nationale, la police, et les directions de l'Energie, et les Travaux publics, a ajouté la même source.

Dans ce cadre, 76 chasses neige, 600 agents de maintenance relevant de la direction des Travaux publics ont été mobilisés, a encore ajouté la même source.

Un bulletin météorologique spécial avait été rendu public faisant état de perturbations climatiques affectant la wilaya de Constantine et devant se poursuivre jusqu'à samedi.