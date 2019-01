Algérie: Ghardaïa - Plus de 6.565 ha de foncier public pour soutenir le secteur du bâtiment

Ghardaia — Plus de 6.565 hectares du foncier public ont été mobilisés à travers les différentes localités urbaines de la wilaya de Ghardaïa pour soutenir le secteur du bâtiment résidentiel et tertiaire, a-t-on appris jeudi de direction de l'urbanisme de l'architecture et de la construction (DUAC).

Cette superficie, mobilisée au terme d'enquêtes foncières lancées dans le cadre de l'élaboration de 133 plans d'occupation de sol (POS), permettra de créer de nouveaux pôles urbains et de développer d'avantage de zones à l'urbanisme dans les treize communes de la wilaya, a indiqué à l'APS précisé le DUAC par intérim, Mohamed Bouhadda.

Ce foncier public mobilisé, dont plus de 50% sera réservé exclusivement au soutien des programmes sociaux de logement, peut accueillir plus de 65.000 unités, a-t-il précisé, ajoutant que cette superficie permettra une prise en charge sérieuse de la lutte contre les constructions illicites, l'urbanisation anarchique et l'amélioration des conditions du citoyen.

Pour concrétiser cette opération de mobilisation du foncier public, une enveloppe de plus de 480 millions DA a été consacrée ces dernières années pour l' opération d'étude et d'actualisation des instruments d'aménagement et d'urbanisme à travers les treize communes de la wilaya, a fait savoir le même responsable.

Ces études ont porté sur l'élaboration et l'actualisation de treize (13) plans directeurs d'aménagement urbain (PDAU) des communes de la wilaya, de 133 POS et de dix-huit (18) études géotechniques et géologiques, a-t-il détaillé.

L'opération d'actualisation des PDAU de l'ensemble des communes de la wilaya vise en premier lieu à accompagner les mutations spatiales, à mettre en place des documents urbanistiques permettant la restructuration et la requalification des espaces urbains pour améliorer le cadre de vie du citoyen et renforcer l'attractivité des localités pour l'investissement productif créateur de richesse et d'emplois, a expliqué le DUAC par intérim.