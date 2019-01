Afrique: Célébration de la journée mondiale de l'éducation, aujourd'hui - Construire des sociétes résilientes et durables

Le secteur de l'Education tient enfin sa Journée internationale. On aura tout entendu de l'éducation, en dépit des enjeux majeurs et innovations permanentes pour un développement harmonieux. Il faudra désormais ajouter à la longue liste des rencontres internationales, colloques et autres panels, la Journée internationale de l'Education. Elle sera célébrée aujourd'hui, jeudi 24 janvier, pour marquer une attention particulière à un secteur qui a rendez-vous avec l'Agenda 2030.

Les enjeux sont majeurs, dans un contexte ponctué par le fait que de nombreuses personnes sont en situation de conflits, des violences... Ainsi, l'objectif recherché est de construire des sociétés résilientes et durables. Ce qui doit passer par une éducation de qualité gratuite pour toutes et tous; un chantier expressément mentionné dans l'Objectif de développement durable N°4 où il est inscrit: «assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie».

Sous ce registre, les défis sont majeurs: 264 millions d'enfants et d'adolescents n'ont toujours pas la possibilité d'aller à l'école ou de terminer leur scolarité. Plus d'un cinquième d'entre eux sont en âge de fréquenter l'école primaire. Au Sénégal, la situation est plus ou moins alarmante. Plus de 1 million d'enfants sont hors circuit de l'école, malgré une scolarisation obligatoire.

Pour Karima Grant, la fondatrice et directrice ImagiNationAfrika, association sénégalaise qui œuvre pour le développement des enfants à travers le jeu et la réflexion critique, «il y a trois axes clés qui pourront avoir un impact important sur la qualité de l'éducation dans notre pays. «Le Sénégal, aujourd'hui, a besoin de l'implication de plusieurs secteurs pour relever le défi de l'éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous et à tous les niveaux, il est surtout nécessaire de créer des partenariats pour améliorer l'environnement de l'apprentissage, la formation continue des enseignants et inspecteurs et le soutien aux parents et tous ceux présent dans l'entourage des enfants».