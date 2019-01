Sénégal: Ratification de l'accord de coopération avec le Sénégal sur l'exploitation du pétrole et du gaz - Le parlement mauritanien donne carte blanche à Mohamed Ould Abdel Aziz

Les députés mauritaniens ont adopté, avant-hier mardi, un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération portant sur le développement et l'exploitation des réserves du champ Grand Tortue Hmeyim, signé à Nouakchott le 9 février 2018 entre la République Islamique de Mauritanie et la République du Sénégal.

Alors que le Sénégal s'apprête à voter son nouveau Code pétrolier qui sera examiné en plénière à l'Assemblée nationale ce jeudi 24 janvier, les députés mauritaniens ont adopté, avant-hier mardi à Nouakchott, sous la présidence de Cheikh Ould Baya, président de l'Assemblée nationale, le projet de loi N°001/19 qui autorise la ratification de l'Accord de coopération portant sur le développement et l'exploitation des réserves du champ Grand Tortue Hmeyim, signé à Nouakchott le 9 février 2018 entre la République Islamique de Mauritanie et la République du Sénégal.

Selon l'agence mauritanienne d'information (AMI), l'accord, qui constitue le cadre juridique des activités pétrolières dans la zone du champ Tortue Hmeyim, compte 50 articles définissant les principes généraux régissant les activités pétrolières comme les droits et engagements des contractants et la définition commune des réserves du champs et les mécanismes de répartition de la production, les charges y afférant et le régime fiscal appliqué sur les contractants.

Défendant le projet de loi, le ministre du Pétrole, de l'Energie et des Mines, Mohamed Ould Abdel Vetah, a passé en revue les grandes lignes de l'accord, expliquant qu'il traduit le souci des deux gouvernements de renforcer leur coopération bilatérale pour servir les intérêts des deux peuples frères, ajoutant que la gestion commune de ce genre de champ est la meilleure manière de les exploiter.

A l'en croire, l'Etat a fait appel à des expertises étrangères de bureaux d'études internationaux pour s'assurer de la conformité des dispositions de l'accord avec les pratiques internationales et qu'il sera procédé au partage de la production des hydrocarbures et de toutes les charges des opérations de prospection, de développement et de production ainsi qu'à la réhabilitation de manière équitable, à raison de 50% pour chaque pays. Cette répartition rentrera en vigueur provisoirement jusqu'à la redéfinition des parts qui sera faite conformément aux dispositions de l'accord dans un délai de 5 ans, après le début de la production. Les députés ont, dans leurs interventions, souligné que toute action de nature à relever le niveau de cet accord, mérite d'être louée et encouragée.