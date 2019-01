Sénégal: «Recrutement» de jeunes nervis par le régime en place - Les jeunes de l'opposition mettent en garde

Les jeunes de l'opposition sont déterminés à en découdre avec le régime du président Macky Sall dont ils envisagent de perturber la quiétude, lors de la champagne électorale. En conférence de presse hier, mercredi 23 janvier, le député du Pds, Toussaint Manga, et compagnie mettent en garde leurs camarades jeunes recrutés par le régime en place. Annonçant leur marche de vendredi prochain, ils promettent de suivre l'itinéraire qu'ils ont arrêté, en dépit de la décision préfectorale.

Le ton monte d'un cran du côté des jeunes de l'opposition regroupés autour du C25, qui promettent d'intensifier le combat contre le régime de Macky Sall, pour perturber sa quiétude, lors de sa campagne. En conférence de presse hier, mercredi 23 janvier, à la permanence Oumar Lamine Badji du Pds, ils ont mis en garde leurs camarades jeunes recrutés par le régime. Prenant la parole au nom des jeunes, le député du Pds Toussaint Manga a fait savoir à ces jeunes qu'ils ont intérêt à faire "très attention". Selon lui, là où les jeunes de l'opposition n'ont pas peur des gendarmes, de la police, "ce ne sera pas de ces jeunes-là dont on aura peur>>. Très déterminés à en découdre avec le régime en place, Toussaint Manga et cie ont laissé entendre que "Macky peut utiliser l'armée, la police, et la gendarmerie, mais cela ne nous fera pas reculer". Aux forces de l'ordre, ils leur diront qu'ils ont mieux à faire que de suivre des opposants.

Par conséquent, le député Toussaint Manga et ses camarades jeunes de l'opposition comptent intensifier la lutte, dès ce vendredi 25 janvier, à travers des marches simultanées à Dakar, Rufisque et Saint-Louis, et cela, chaque jour. Concernant la déclaration de marche à Dakar, ils disent l'avoir déposée dans les délais, contrairement à leurs camarades de Guédiawaye, à qui ils demandent de le faire pour la semaine prochaine. Toutefois, ils semblent défier le préfet de Dakar, qui change parfois les itinéraires des marcheurs. En fait, Toussaint Manga et cie promettent de braver l'interdit préfectoral si toutefois leur tracé est modifié. Au préfet, ils demandent donc de "garder son itinéraire pour lui". Ainsi donc, ils renseignent que la marche démarrera devant l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), à partir de 15h, pour se terminer au rond point de la Rts.

Considérant en outre que "ces élections ne peuvent avoir de crédibilité au lendemain du scrutin", parce que le Conseil constitutionnel n'aurait pas dit le droit, Toussaint Manga a appelé les jeunes à la mobilisation. Mieux, il dira aux jeunes que ce combat est le leur, dans la mesure où c'est à eux de "laver l'affront".

Aux leaders de l'opposition qui pensent être à mesure de gagner ces élections sans une union avec leurs camarades opposants, il leur dira de se détromper car il reste convaincu qu'aucun d'entre eux ne pourra gagner seul les élections. Il n'a pas manqué de prendre à témoin les guides religieux à qui il demande de ne pas s'en prendre à eux si toutefois l'opposition se mettait à recruter des nervis comme le fait le régime. Les jeunes de l'opposition ont terminé leur conférence de presse en exigeant la libération immédiate et sans conditions de leurs camarades entre les mains de la police.