Sénégal: Volonté exprimée par certains leaders de l'opposition d'entraver le déroulement des élections - La LD appelle le gouvernement à assumer ses responsabilités

Face aux menaces de déstabilisation du déroulement du scrutin, formulées par certains leaders de l'opposition, la Ligue démocratique (Ld) demande au gouvernement d'assumer pleinement ses responsabilités. Le Secrétaire général adjoint chargé des relations extérieures de la Ld, Moussa Sarr et compagnie appellent par ailleurs les partis politiques de l'opposition à la retenue.

Il n'est pas question pour la mouvance présidentielle de laisser libre cours à l'opposition regroupée autour du C25 de dérouler son plan de déstabilisation du pays. C'est le sentiment qui semble animer la Ligue démocratique (Ld) qui, à travers un communiqué publié hier, mercredi 23 janvier, s'en prend aux adversaires politiques du régime.

Dans la note, le Secrétaire général adjoint chargé des relations extérieures, Moussa Sarr et ses camarades appellent à la responsabilité du régime en place. « Face à la volonté exprimée par certains responsables de l'opposition d'entraver le déroulement de la campagne électorale de notre candidat et l'organisation du scrutin du 24 février, la Ld appelle le gouvernement à assumer la plénitude de ses responsabilités afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes, partout sur le territoire national », lit-on dans le communiqué. Pour eux, « il est inadmissible en effet qu'une minorité d'acteurs qui tentent vainement à se faire peur, décident, au nom de ses intérêts égoïstes, d'empêcher le cours normal du processus électoral ».

Par conséquent, ils engagent les « forces et personnalités éprises de paix à s'opposer vigoureusement à toute tentative de déstabilisation du pays ». Dans la même veine, les "Jallarbistes" disent s'opposer par principe « à tout recours à la violence », tout en condamnant « fermement tous les leaders de partis qui appellent au soulèvement et tous les auteurs de la dégradation des biens publics et des propriétés individuelles ».

Convaincu que « l'exercice de la violence ne peut aucunement tenir lieu de moyen efficace de résolution des conflits politiques », le porte-parole de la Ld, signataire de la note, a lancé une invite. Il renseigne que son parti « appelle, d'une part, les partis politiques de l'opposition à la retenue et à éviter toute attitude irresponsable dont les conséquences pourraient être désastreuses pour la stabilité du pays et, d'autre part, l'Etat, qui a le monopole de la violence légitime, à ne ménager aucun effort pour la tenue de l'élection présidentielle à date échue, en toute transparence et en toute quiétude ».