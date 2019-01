Ile Maurice: Voyage du Premier ministre en Inde - Ministres, PPS et députés parmi les 400 participants mauriciens

Certains étaient invités par l'Inde, mais d'autres ont été du voyage via le «special package » organisé par le bureau du Premier ministre. Résultat: notre petite île Maurice est la deuxième plus grosse délégation de 85 pays assistant au Pravasi Bharatiya Divas.

Pravind Jugnauth, qui a marqué ses deux ans de Prime ministership, hier, est fortement entouré en ce moment en Inde. Il est l'invité d'honneur de la 15e édition de Pravasi Bharatiya Divas (PBD) à Varanasi, aussi appelé Bénarès, dans l'État de l'Uttar Pradesh.

Pour preuve, les images du journal télévisé de la station nationale de télé et de radio ainsi que celles publiées sur Facebook par des internautes mauriciens, dont des partisans du Mouvement socialiste militant (MSM).

D'abord, au sein de la délégation officielle, outre Pravind Jugnauth, son épouse Kobita, le secrétaire au Cabinet Nayen Koomar Ballah et le ministre des Arts et de la culture, Pradeep Roopun, on note aussi la présence des deux colistiers du chef du gouvernement au n°8 Moka-Quartier-Militaire. Soit, la ministre de l'Éducation Leela Devi Dookun-Luchoomun et le ministre de la Technologie, de la communication et de l'innovation Yogida Sawmynaden.

La liste des ministres ou simples députés de la majorité qui s'y trouvent ne s'arrête pas là, que ces derniers fassent partie de la délégation officielle ou pas. On relève la participation du ministre du Travail, Soodesh Callichurn, ainsi que celle de Sharvanand Ramkaun, secrétaire parlementaire privé et colistier de ce dernier dans la circonscription n°5 (Pamplemousses-Triolet).

Le «special featuring» de l'ex-ministre de l'Environnement Raj Dayal n'est pas passé inaperçu. Bien que ce dernier, sur qui pesait un ordre d'interdiction de quitter le pays après son inculpation dans l'affaire «Bal Kouler», se trouve en Inde depuis le 8 janvier et ce jusqu'au 13 février, pour des raisons médicales, comme le lui a autorisé la Cour intermédiaire, le 7 janvier.

Zouberr Joomye, ex-député de l'opposition, qui figure parmi les derniers à avoir «crossed the floor» pour rejoindre le gouvernement, s'y trouve aussi avec son épouse Shaheen. Le député l'a lui-même révélé sur sa page Facebook, photos à l'appui.

Les conseillers au bureau du Premier ministre ne sont pas en reste. Parmi ceux que les caméras n'ont pas épargnés, on note le Senior Adviser Ken Arian ainsi que Sarah Rawat-Currimjee, conseillère en matière d'éducation, de sport, et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Mais aussi très bonne amie de longue date de Kobita Jugnauth.

Ce qui a aussi interpellé bon nombre de personnes qui ont regardé l'ouverture du Pravasi Bharatiya Divas, mardi, au journal télévisé de 19 h 30 de la MBC, ce sont des Mauriciens dans l'assistance, brandissant le quadricolore, lors de l'allocution de Pravind Jugnauth.

Parmi ces derniers, des partisans du MSM de certaines circonscriptions rurales. Mais aussi des prêtres et d'autres pèlerins qui ont effectué ce voyage sacré, pour participer notamment au Kumbh Mela, l'un des plus grands pèlerinages religieux au monde, et qui a débuté le 15 janvier dans la ville d'Allahabad. Une ville récemment rebaptisée Prayagraj par le pouvoir en place. 120 à 140 millions de pèlerins devraient converger vers cette cité sacrée, positionnée à l'exacte confluence de trois fleuves, le Gange, le Yamuna et le Sarasvati.

D'ailleurs, comme rapporté dans notre édition d'hier, Air Mauritius a affrété un avion, dimanche, spécialement pour transporter les passagers participant au Pravasi Bharatiya Divas et au Kumbh Mela.

Un préposé officiel du côté du transporteur national que nous avons sollicité, hier, affirme qu'à ce propos, 265 passagers ont embarqué sur ce vol direct MK7748, Maurice-Varanasi. Les passagers vont rentrer en transitant par d'autres villes indiennes, telles que Mumbai, Delhi, Chennai et Bangalore.

Ken Arian : «Un forfait spécial pour ce voyage»

Ken Arian à qui nous avons parlé, de l'Inde, hier, révèle que Maurice, avec ses 400 participants, est la deuxième plus grosse délégation sur les 4 000 délégués de 85 pays assistant au Pravasi Bharatiya Divas. «C'est la première fois que Maurice mobilise une aussi grosse délégation. Un secrétariat avait été mis en place au bureau du Premier ministre pour organiser tout ça, avec un forfait spécial comprenant billet d'avion, hébergement, transport et participation à la conférence du PBD, au Kumbh Mela aujourd'hui et le Republic Day avec le Premier ministre.» Si, dans le milieu, certains avancent un tarif de Rs 40 000 par personne pour ce «special package», Ken Arian réplique n'avoir pas le montant en tête.

Quid de certains membres du gouvernement ? Ont-ils aussi payé le tarif spécial ? «Trois ministres, trois secrétaires parlementaires privés et un député sont les invités de l'Inde», révèle le Senior Adviser. Mais ils ne sont pas les seuls qui ont été vus. Il dira aussi que c'est la première fois qu'Air Mauritius atterrit à Bénarès, en Inde. Et que le Premier ministre a fait forte impression pendant son allocution lors de l'inauguration du PBD, mardi, avec des échos non seulement dans la presse indienne mais également sur la scène internationale.