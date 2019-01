Angola: La Commission économique approuve le diplôme d'exécution du BGE/ 2019

Luanda — Le diplôme qui établit les règles régissant la programmation et l'exécution du Budget Générale de l'Etat (BGE) pour l'exercice 2019 a été approuvé jeudi À Luanda, par la Commission économique du Conseil des ministres, réunie sous la direction du Président de la République, João Lourenço.

Selon son communiqué de presse, distribué à l'issue de la réunion, le diplôme pour BGE 2019 vise à améliorer la qualité des dépenses publiques et améliorer les mécanismes de responsabilisation, ainsi qu'à assurer la dynamisation du processus de mise à la disposition du public des ressources financières pour l'acquisition des biens et services par les unités budgétaires et organes dépendants.

Lors de cette session, le plan annuel de la dette pour 2019 et les orientations générales de la stratégie de financement de l'État ont été approuvés, lesquels garantissent la viabilité de la dette publique. Ces documents contiennent les hypothèses à respecter à court, moyen et long termes.

La Commission économique a approuvé les propositions d'ajustement des tarifs de l'électricité et des transports publics en vue de mettre à jour les taxes de vente d'énergie et des services des transports publics collectifs urbain de passagers.

Ces propositions visent à se rapprocher davantage des coûts réels inhérents à ces activités, en tenant compte de la durabilité économique des secteurs respectifs, ainsi que de la réduction des subventions indirectes allouées.

De même, un document juridique a été approuvé portant création du Conseil national de normalisation comptable d'Angola (CNNA), un organe consultatif public représenté au niveau national par des entités publiques et privées intéressées à la comptabilité.

Ce diplôme a pour mission de donner des avis et des recommandations, ainsi que de proposer des normes comptables pour les secteurs entrepreneurial et public, afin de les harmoniser avec les meilleures pratiques internationales.

Dans le domaine du pétrole, la Commission économique a examiné le projet de décret présidentiel approuvant la stratégie générale en matière d'attribution de concessions pétrolières pour la période 2019-2025.

La Commission économique a également examiné un projet de loi attribuant à la concessionnaire nationale les droits miniers lui permettant d'explorer, de mettre en valeur et de produire des hydrocarbures liquides et gazeuses dans les zones concédées des blocs 30, 44, 45, 46, 47 et du bloc KON 16.

Lesdits diplômes seront soumis au Conseil des ministres.

Dans le chapitre sur le commerce extérieur, la réunion a approuvé le projet de décret présidentiel institutionnalisant le guichet unique du commerce extérieur en République d'Angola, un instrument relevant de l'accord de facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), dont l'Angola est partie intégrante.

Le même instrument vise à optimiser et à simplifier les activités des organes douaniers et autres impliqués dans le contrôle des frontières en permettant l'échange rapide d'informations entre les administrations douanières de différents pays, facilitant ainsi le dédouanement des marchandises.