Angola: Seulement 25% de sa population de Huambo possèdent la carte d'identité

Huambo — Environ 500 000 citoyens sur les deux millions 319 mille habitants de la province de Huambo ont la carte d'identité, ce représente seulement 25%.

C'est ce qu'a informé jeudi, à l'Angop, le délégué à la Justice et aux Droits de l'Homme de Huambo, Ernesto Estevão Pedro, indiquant que ces citoyens ont traité et reçu leurs cartes d'identité depuis l'informatisation des services d'identification civile et pénale du pays, du 30 octobre 2001 jusqu'à la fin de 2018.

Selon le responsable, ce chiffre est en deçà des attentes, qui étaient d'atteindre au cours des 17 dernières années la moitié de la population de la province.

Ernesto Estevão Pedro a souligné le manque de services d'identification civile et pénale dans certaines municipalités de la province, ainsi que le manque de moyens et de contraintes empêchant l'obtention du document par plus de citoyens.

Il a précisé que sur les 11 municipalités de la province, seules sept disposaient des services d'identification, dont Huambo, avec trois répartitions: Caála et Bailundo, Londuimbali, Ucuma, Caála et Ecunha, chacune avec une, ce qui fait au total neuf postes sur toute l'étendue de la région.

Cependant, il a assuré que des efforts locaux et ministériels étaient déployés pour couvrir les localités qui ne disposent pas encore de points d'identification civils.

De son point de vue, la municipalisation des services du secteur permettra aux citoyens d'être bien identifiés et d'obtenir leurs cartes d'identité sans avoir à se déplacer dans d'autres régions, souvent avec un coût de transport élevé.