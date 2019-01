Cote d'Ivoire: Procès Gbagbo et Blé Goudé/Bensouda - « Il y a une probabilité réelle que l'appel contre le jugement aboutisse »

Dans l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé contre le Procureur, Fatou Bensouda a fait parvenir, ses observations, à la Chambre d'appel, le 23 janvier 2019.

« Il existe une probabilité réelle que l'appel du Procureur contre le jugement aboutisse. L'opinion dissidente du juge Herrera Carbuccia a mis en lumière certains problèmes soulevés par l'approche de la majorité en prononçant les acquittements (... ) », écrit le procureur Fatou Bensouda.

Dans sa requête, elle demande à la Chambre d'appel « d'inverser la décision, dans laquelle la majorité a rejeté la demande de l'accusation en vertu de l'article 81 (3) (c) (i); de se substituer à la Chambre de première instance I pour maintenir en détention les concernés, compte tenu des risques concrets de fuite, de la gravité des accusations, de la probabilité du succès de l'appel, et des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 81-3-c) i) du Statut de Rome.»

Le Procureur de la Cour pénale internationale estime dans ce document que dans sa décision, la majorité des juges a « commis à la fois des erreurs de droit et des erreurs dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ». Pour elle, la majorité n'avait pas à évaluer le risque concret que Laurent Gbagbo échappe à la justice s'il était remis en liberté sans condition. Tout comme, elle n'avait pas à évaluer la gravité des faits incriminés et la probabilité que l'appel de l'accusation contre le jugement sera accueilli. Fatou Bensouda dans ses observations affirme que s'il est libéré sans conditions, il existe un risque concret qu'il ne comparaisse pas pour la suite de la procédure dans cette affaire y compris l'appel et les procédures ultérieures possibles.

Poursuivant, elle rappelle dans son document que la Chambre de 1ère instance a rejeté à plusieurs reprises la mise en liberté provisoire de M. Gbagbo, estimant qu'il pouvait prendre la fuite et bénéficier. Et la Chambre de conclure que sa détention était nécessaire pour s'assurer de ne pas mettre en péril la procédure judiciaire.

Autre rappel, Fatou Bensouda évoque le non-respect par le gouvernement ivoirien de son obligation de remettre Mme Simone Gbagbo à la Cpi. Le procureur doute qu'une fois en Côte d'Ivoire, les accusés peuvent ne plus comparaitre. Et pour cause. Le Procureur de la Cpi soutient que la déclaration du Président Ouattara, le 4 février 2016 selon laquelle il n'enverrait pas davantage d'Ivoiriens à la Cpi; et sa signature le 6 août 2018 d'une ordonnance d'amnistie accordant l'amnistie à 800 détenus, dont Mme Simone Gbagbo viennent aggraver la méfiance de son bureau.