Congo-Brazzaville: Nouvelles technologies - RestraWeb devient Congo Digital

« La technologie avance, nous aussi ... Restraweb devient Congo digital », c'est ainsi que Restra Poaty, le directeur de publication du magazine, a justifié ce changement.

Congo Digital, premier magazine congolais en ligne dédié aux technologies de l'information et de la communication (TIC), se veut une vitrine de l'actualité des TIC, du digital et de l'économie numérique dans le pays. Les rubriques qui informaient mensuellement les lecteurs de RestraWeb sont toujours présentes. "Start-up", "Télécoms", "Actu web", "Entrepreneuriat", "Interview" et "Nos offres" continueront à offrir aux amoureux des nouvelles technologies les sujets qui font la Une des entreprises, start-up et événements numériques au Congo Brazzaville.

Depuis sa création en août 2017, RestraWeb reste le premier média des TIC dans le pays. À travers la nouvelle appellation, ce média compte travailler de plus bel pour apporter plus d'innovation et contribuer pleinement au développement de ce secteur au Congo. « Le numérique et l'économie digitale étant un secteur en plein essor, nous avons relevé avec nos moyens modestes de gros challenges afin d'atteindre nos objectifs, notamment la production d'un magazine mensuel, la couverture des grands événements tech et des dernières tendances concernant le numérique au Congo. Nous avons songé à conserver notre éthique, évoluer dans le bon sens pour être une pépite des médias congolais.

Nous pouvons voir notre patriotisme dans notre nouveau nom : Congo Digital. De Restraweb hier, nous passons maintenant à Congo Digital, avec le même engouement et la même vision de vous offrir le meilleur de l'information TIC. Un choix que mes associés et moi avons fait pour élargir notre offre de services », a précisé le jeune Restra Poaty. Au cours de cette année qui vient de commencer, les missions de Congo Digital vont s'intensifier, des publications en ligne seront plus fréquentes, la production du magazine passera de mensuel à bimensuel, la mise en place du site www.congodigital.net et bien d'autres surprises seront apportées. Il sied de noter que le magazine Restraweb a été créé pour pallier le manque des médias spécialisés dans les TIC au Congo.