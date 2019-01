Congo-Brazzaville: Devoir de mémoire - Une délégation afro-américaine en séjour au Congo pour identifier la véritable origine des familles

Conduite par Ada Anagho Brown, présidente de Roots To Glory Tours, qui avait à ses côtés Simb Nathan, partenaire Motherland facilitation et Michael Mfoundou, la mission a été reçue au mémorial Pierre-Savorgnan-de Brazza par la directrice générale de cette institution culturelle, Bélinda Ayessa, le 24 janvier.

Après quatre cents ans que le premier africain a foulé le sol américain, une délégation afro-américaine séjourne à Brazzaville pour identifier la véritable origine des familles. Car le Congo, précisent les membres de cette délégation, est le plus grand bassin qui a alimenté les États-Unis d'Amérique, l'Amérique du sud et les Antilles anglaise et française.

« Cette année, il y a quatre cents ans que le premier esclave africain a foulé le sol américain. Le Kongo est la source car, c'est ici qu'est parti le premier Africain. Le fondement de l'Afrique est là », a précisé Ada Anagho Brown, présidente de Roots To Glory Tours.

Poursuivant ses propos, Ada Anagho Brown a indiqué que les statistiques montrent que l'Afrique centrale est le plus grand réservoir d'esclaves, notamment le Congo ainsi que l'Angola. Le travail qu'elle fait, a-t-elle dit, c'est de montrer aux Américains noirs où est leur source. Ce même travail a été fait au Cameroun.

Ada Anagho Brown a apprécié ses échanges avec la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de Brazza. « Mes échanges avec la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de Brazza étaient justes et formidables, profonds et particulièrement intéressants. Nous avons besoin de restituer l'histoire de notre peuple et de construire la reconnexion qui est en cours entre l'Afrique (Congo) et la diaspora. Le Congo, en tant que point focal de transit de la traite négrière, a été sous-évalué. Il est nécessaire de venir là-dessus et de dire que c'est du Congo qu'on est parti. La vérité est au-dessus de tout et que c'est elle qui nous permettra d'identifier la véritable origine des familles. Le Congo est le plus grand bassin qui a alimenté les États-Unis d'Amérique, l'Amérique du sud et les Antilles anglaise et française », a-t-elle affirmé.

Même son de cloche pour Simb Nathan, partenaire Motherland facilitation. Pour lui, avec les tests ADN, tout est facile. « Le Congo est de beaucoup dans la diaspora afro-américaine. Il présente dix à vingt fois plus de volume par rapport aux autres, avec Loubangui-Chaillu. Comme l'ADN c'est le sang, ça ne bouge pas, ça ne change pas. L'ADN ne trompe pas. Je veux qu'on ouvre la porte du Congo pour qu'on sache que celui-là vient de ce pays, c'est très important. Si on ouvre la porte pour le Congo, ça va devenir très bien », a-t-il laissé entendre.

Pour Michael Mfoundou, président d'une association afro-américaine basée en France, à l'avenir, le circuit et la route de la traite négrière au Congo seront un début de rencontre des touristes de mémoire en Afrique occidentale au vu de la complexité de l'histoire dramatique qu'il y a eu dans ce pays.

Au regard de tout ce qui précède, Bélinda Ayessa s'est dit disposée à apporter sa petite pierre. « Il est temps de se pardonner, de s'assumer. Arrêtons de chercher les coupables, reconnaissons-nous, traitons-nous d'égal à égal. Nous devons arrêter d'être belliqueux, de chercher des coupables. Car, il y en a qui, pris de cupidité, ont vendu les leurs... Ce n'est pas une gloire que d'avoir été dépouillé de son monde. La cicatrice est là mais avançons. Car ce qui ne nous tue pas nous rend fort », a-t-elle signifié.

Ada Anagho Brown est ensuite allée rendre hommage à Pierre Savorgnan de Brazza pour sa lutte contre les esclaves.

La délégation afro-américaine va tenir une conférence de presse ce 25 janvier dans les jardins du mémorial Pierre-Savorgnan- de Brazza.