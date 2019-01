Congo-Brazzaville: Ruth Mpassi - « On n'a pas besoin d'artifices pour sublimer sa beauté »

interview

Parce que la beauté passe aussi par une belle peau et un cheveu soyeux, la marque marlou's beauty propose des soins essentiellement à base de fruits issus du sol congolais. Zoom sur cette gamme certifiée bio et naturelle dans cette interview que nous a accordée sa créatrice.

Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Je suis Ruth Mpassi, créatrice et responsable de la marque marlou's beauty. Je suis fiancée et je n'ai pas encore d'enfants.

Quel est votre cursus universitaire ?

Après avoir obtenu mon baccalauréat à Brazzaville, je me suis envolée pour la France où j'ai pu obtenir un master en commerce international.

Parlez-nous de votre entreprise, marlou's beauty...

Marlou's beauty est une entreprise de beauté spécialisée dans la création de soins cosmétiques bio et naturels pour le corps et les cheveux. Basée à Brazzaville, la société distribue dans des boutiques partenaires entre Brazzaville et Pointe-Noire.

Pourquoi s'être lancée dans les soins de beauté avec marlou's ?

Marlou's, c'est une passion pour la beauté et le bien-être au naturel qui a été accentuée lors de différents ateliers à l'étranger. L'idée m'est venue alors que j'étais encore étudiante. De retour au pays, j'ai donc décidé de la formaliser dans un premier temps auprès de mon entourage pour voir si cela pourrait plaire au grand public. Et ça été le cas. Donc, je me suis lancée et ça fait trois ans que l'entreprise existe.

De quoi se constituent les produits marlou's beauty ?

Les produits marlou's sont faits essentiellement à base d'huiles naturelles et de fruits (mangue, vanille, cabosses ou grosses baies contenues dans le cacao). Pour l'instant, nous utilisons exclusivement des fruits pour apporter à nos soins un parfum fruité et un côté exotique.

Comment se fabriquent les produits marlou's ?

Toute la fabrication des soins marlou's se fait à la main. Eplucher les produits, les mélanger jusqu'à les finaliser en pommade, cela se déroule sans l'intervention de machines industrielles.

Quelles difficultés majeures rencontrées vous dans la réalisation de vos produits, vu que vous utilisez des fruits de saison ?

La grande difficulté réside dans l'acquisition de matières premières en période de pénurie. Toutefois, nous nous efforçons à produire une bonne quantité qui peut tenir jusqu'à la prochaine production.

Quelle est la particularité des produits marlou's ?

Nos produits ont la particularité de convenir à tous types de peau et de cheveux. Pour le corps, les produits marlou's sont très efficaces pour hydrater, nourrir et protéger la peau contre les vergetures, l'eczéma ou le psoriasis. Ils ralentissent le vieillissement et facilitent la cicatrisation. Au niveau des cheveux, ils sont indiqués pour nourrir, hydrater, fortifier et stimuler la pousse des cheveux.

Pour vos soins de beauté, utilisez-vous vos propres produits ?

Effectivement ! Je suis le premier cobaye de ma marque et cela me va bien.

Quelles sont vos perspectives ?

Actuellement, nous élargissons la gamme avec des savons gommant. Nous aspirons à conquérir une part plus large de marché à Brazzaville et Pointe-Noire et voulons nous étendre dans d'autres villes du Congo telles que Dolisie, Ouesso, etc. Aussi, nous projetons donner des formations sur comment mettre en place un projet commercial.

Un conseil à tous ceux qui se dépigmentent...

On n'a pas besoin d'agresser la peau pour la rendre belle. Optez pour le naturel et sublimez votre beauté à moindre coût.