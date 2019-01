Afrique de l'Ouest: La BCEAO annonce une injection massive de pièces de monnaie et de billets sur le marché

Dakar — La Banque centrale des Etats l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) s'engage à consolider "très fortement" l'approvisionnement du marché sénégalais en billets de petites coupures et en pièces de monnaie, a déclaré jeudi son directeur national pour le Sénégal, Ahmadou Al Aminou Lô.

"La BCEAO va s'engager très fortement à approvisionner la clientèle en billets de petites coupures et en pièces de monnaie. Cette décision fait suite aux réclamations des professions commerciales et des services, du grand public pour disposer de petites coupures et de pièces de monnaie dans le cadre du règlement des transactions", a indiqué M. Lô.

La BCEAO va "massivement procéder à une injection de billets de pièces, en mettant à contribution le système bancaire", a-t-il dit en s'adressant à la presse à l'issue de la 5ème réunion trimestrielle destinée à faire le point sur des "dossiers d'importance" pour la banque centrale et la profession bancaire.

Selon lui, '"jusque-là, le grand public venait s'approvisionner auprès de la banque centrale" qui reçoit "près de 22 000 personnes" par an.

"Nous voulons élargir cette base et les banques l'ont accepté, pour qu'elle fasse ces opérations non pas pour le grand public mais aussi pour les titulaires de compte dans leur livre et surtout les pharmacies, les boulangeries, les grandes surfaces, les sociétés de péage qui sont formelles et qui éprouvent un grand besoin de monnaie pour que cette clientèle s'y rende", a expliqué le directeur national.

Il signale que le dispositif de soutien au financement des petites et moyennes industries et des petites et moyennes entreprises (PMI/PME), est également l'un des points abordés lors de cette réunion.

"Nous nous félicitons du fait que ce dispositif progresse. Nous avons fini la sélection des sociétés d'appui et d'encadrement des PMI /PME. Elles sont cinq et sont chargées d'accompagner les petites et moyenne entreprises et industries dans leur structuration, la rédaction de leur business plan, leur crédit, la négociation du crédit, leur gouvernance, et accompagner les banques dans le dénouement du crédit", a-t-il informé.

Il a annoncé la poursuite des actions de vulgarisation "la semaine prochaine pour présenter le dispositif à l'ensemble des acteurs économiques des régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Kédougou, Tambacounda, après Kaolack".

Le directeur national de la BCEAO a indiqué que, lors de cette réunion, les échanges avaient aussi porté sur les conclusions et recommandations d'un atelier de partage et de restitution de l'enquête auprès des usagers des services bancaires.

Cette enquête avait été menée sous la direction de l'Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF), dans l'ambition de demeurer dans une posture d'écoute vis-à-vis du système bancaire mais également de la clientèle du système bancaire au titre des points d'amélioration de ces relations, a dit Ahmadou Al Aminou Lô.

Il s'est agi aussi, de rendre compte de la réunion tenue en novembre dernier sur l'inclusion financière et les résultats qui en sont issus.