Congo-Brazzaville: Karaté - Après la formation, la DGSP passe aux compétitions

Au sortir du stage de remise à niveau, la section karaté du club multidisciplinaire de la Direction générale de la sécurité présidentielle(DGSP) prévoit une série des combats pour préparer les athlètes à diverses compétitions.

Les officiels techniques, arbitres, athlètes et juges sortent d'une session de formation supervisée par Me Fiston Moussa portant, entre autres, sur les nouvelles modifications des règles de combats, la tactique et la technique. « Ce séminaire nous permet de faire connaître aux athlètes le nouveau règlement pour qu'ils ne soient pas surpris dans des compétitions à venir. La DGSP est le premier club à le faire », a indiqué Me Mariam Ndeke qui dirige la section karaté du club multidisciplinaire.

Sur les modifications apportées au règlement, Mariam Ndeke a expliqué que désormais les fautes seront considérées selon la première ou la deuxième catégorie. Bien avant, l'on accordait les points à un compétiteur lorsque son concurrent commettait une faute, aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Les cartons sont infligés à la place des points. Le coach peut réclamer le point marqué de son athlète en attirant l'attention de l'arbitre central par un carton.

Après la formation, les karatékas de la DGSP seront évalués sur le tatami. « Nous avons lancé un processus de préparation puis un stage qui nous a conduit à l'étape pratique qui consiste à se lancer sur les terrains pour tester le club. En attendant le championnat sectoriel et le championnat départemental, nous nous préparons pour sélectionner les compétiteurs. Nous remarquons que les athlètes de la DGSP ont assimilé les notions enseignées lors du stage. Il suffit de faire quelques réglages tactiques et techniques », a indiqué le directeur technique du club, Me Fiston Moussa. Parmi les clubs ciblés pour la mise en jambe figure le club Académie.