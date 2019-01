Congo-Kinshasa: "FATSHI" - Les Kinois facturent les défis du nouveau Président et appellent à l'union !

Désormais, le successeur de Joseph Kabila est connu. Il s'agit bel et bien de Félix Antoine TSHILOMBO TSHISEKEDI, l'heureux élu du scrutin présidentiel de décembre 2018. Il a été confirmé par la seule Instance judiciaire habilitée à traiter les contentieux électoraux, en l'occurrence la Cour Constitutionnelle.

C'était dans la nuit du samedi 19 à dimanche 20 janvier 2019. Depuis, les réactions ne cessent de tomber, la première et la plus plausible étant celle de Martin Fayulu, autrefois coéquipier de FATSHI, dans l'opposition jusqu'à l'aventure de Genève. De même, le peuple Congolais, souverain premier et détenteur du pouvoir, s'exprime au sujet de ce que pourraient être les éventuels défis du nouveau Président de la République, surtout que lui-même a promis, tout haut et fort, d'améliorer le social des Congolais durant l'exercice de son pouvoir.

Aujourd'hui, toutes les couches de la population s'intéressent à la gestion de la Res Publica, même si ce n'est pas au même titre que les Politiciens Sociétaires de l'arène pratique. En ce moment crucial de l'histoire du pays, caractérisée par l'alternance au sommet de la nation, les uns et les autres portent des réflexions sur l'après passation du pouvoir.

Décor

A ce sujet, nombreux sont ceux qui pensent que le 5ème Président de la RD. Congo, Félix Tshisekedi, aurait du pain sur la planche et qu'il lui faille un travail de grande envergure pour rehausser la vie de la population Congolaise. Car, évoquent certains, la nation se trouve dans une posture tellement précaire qu'elle ne se démarque pas tellement de l'après indépendance.

Ainsi, annoncent d'aucuns, les défis qui barricadent le chemin du développement de la patrie de Lumumba sont, telle la montagne de Kilimandjaro, pas du tout facile à aplatir. " Ce pays a besoin de beaucoup de prière et même d'un miracle pour se développer en cinq ans ; car, tout est au point mort. Les jeunes, nous n'avons pas du travail ; nous croupissons avec nos diplômes à la maison ; pas de courant, ni d'eau potable accessible. Bref, la situation est calamiteuse... ", a avancé un tenant d'une cabine sur Boulevard du 30 juin, au pied de l'immeuble Botour.

Hormis la question de création d'emplois, clame Acsa Kabangu, licenciée en communication, en pleine quête d'emploi, d'autres grands défis s'imposent notamment, ceux d'assurer l'intégrité de l'autorité de l'Etat dans le pays tout entier, le rétablissement du respect des instances telles que la police et l'enseignement au Congo, en commençant par la maternelle jusqu'à l'Université ; l'élucidation du tribalisme ainsi que des conflits et guerres ethniques inter congolais ; la revalorisation de l'image du Congo en tant qu'Etat auprès de ses partenaires et voisins. Allant dans le même ordre d'idée, un éducateur de l'école a complété son précurseur tout en démontrant que l'éducation est la pièce centrale qui élèvera cette nation.

A l'en croire, c'est par là qu'il faut commencer.

En outre, a-t-elle renchéri, le grand fléau de tout le temps demeure la corruption. " Félix Tshisekedi se présente comme le Continuateur de l'œuvre de son père. Il veut rendre meilleure la vie des Congolais, en rendant accessibles les biens de première nécessité ; mais il doit savoir que si les routes ne sont pas bonnes ou quasi-inexistantes, son quinquennat s'écoulera d'une manière qu'il ne s'en rendra même pas compte. Donc, il n'aurait pas tort de commencer par les routes pour embellir la nation et faciliter les entrées et sorties de la capitale aux provinces", a déclaré DJO Fils, vendeur ambulant des ceintures et lunettes aux alentours du Super marché Kin Mart à Gombe.

Libre arbitre

Outre la question des défis qui attendent le nouveau Président, celle de sa légitimité suscite encore beaucoup des débats. Et, à ce sujet, les points de vue divergent et s'articulent selon les idéologies et parfois le militantisme. Les Kinois se sont exprimés de diverses manières...

" Je suis chef de Parking, moi je n'ai voté pour personne et j'aurai voulu que Fayulu gagne. Comme c'est un opposant qui est à la tête, maintenant, ça me fait du bien ; seulement, je désire que le Président élu ne nous déçoive pas et ne trahisse pas la mémoire de son père. Fayulu, s'il est vraiment un grand opposant et amoureux du peuple, qu'il accompagne son ami sur cette voie afin qu'ils fassent ensemble évoluer la nation, qu'il arrête de distraire le peuple avec ces histoires de marche... ", a confié Rambo.

"Pour moi, les blancs ne nous aiment pas. Ils veulent simplement tirer profit de nos richesses et s'enrichir. Que les opposants cessent de crier à la communauté internationale ; car jamais, eux nous laisseront dire un mot sur les élections ou quoi que ce soit sur le développement de leurs pays. Faisons confiance en nos compatriotes, tenons-nous mains dans la main pour aller de l'avant. Que celui qui veut la guerre quitte ce pays. De même, que Fayulu attende seulement en cinq ans et en même temps qu'il aide le Président entrant à ne pas se faire duper par les ennemis de la République. Félix, doit aussi tendre la main aux autres ; nous ne voulons pas du tribalisme " avance un fonctionnaire dans une entreprise de la place, située entre l'avenue du commerce et boulevard. Tout compte fait, il est vrai que le Congo, en lui-même, est un grand chantier et l'achever est un devoir difficile mais pas impossible, si ce qui doit être fait est fait, a laissé entendre un Sage. Néanmoins, il vaut mieux accorder toutes les chances possibles à l'actuel locataire du Palais de la Nation. Les fleurs sont, certes, jetées mais le travail doit être fait. Le temps lui-même jugera...