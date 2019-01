Congo-Kinshasa: Violences postélectorales - La VSV invite les victimes à dénoncer !

La voix des sans voix a, à travers un communiqué, dénoncé avec la dernière énergie, les violences tribalo-ethnique, survenues au lendemain de la publication des résultats provisoires à la présidentielle 2018, qu'avait publiés la Commission électorale nationale et indépendante (CENI), le 10 janvier dernier.

Depuis que Félix Tshisekedi Tshilombo a été proclamé Président de la République, au détriment du candidat de la coalition Lamuka, Martin Fayulu Madidi, une violence intense s'était installée entre les militants de ces deux camps, pourtant tous deux sont de l'opposition. Une tension réelle entre les originaires du grand Kasaï et de l'ex province de Bandundu a été constatée. Ainsi, craignant la montée sauvage du tribalisme, "la voix des sans voix", a dénoncé à travers un communiqué, les actes malsains qui ont coûté la vie des certains compatriotes. Lisez, ci-dessous, l'intégralité du communiqué de la VSV.

Communiqué de la VSV

Après la proclamation desdits résultats, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été proclamé élu avec un peu plus de trente-huit (38%) voix devant M. Martin Fayulu Madidi avec un peu plus de trente-quatre (34%) des voix, des violences à caractères tribalo-ethnique ont été à la base des violations et atteintes aux droits humains enregistrées à Kinshasa et dans la province du Kwilu. Il s'agit, entre autres, des violations et atteintes au droit à la vie, à l'intégrité publique et à la propriété dont la VSV a déjà enregistré quelques cas.

Dans le souci de contribuer à la paix et au respect des droits humains, la VSV encourage les victimes et/ou les témoins oculaires des violences à caractère tribalo-ethnique à les dénoncer et à se présenter, pour une meilleure documentation de ces cas, à son siège sis Avenue Bongandanga, n°72, Q/Katanga, commune de Kasa-vubu, à Kinshasa.

La VSV saisit cette occasion pour rappeler à tous les acteurs politiques, toutes tendances confondues, l'obligation de sauvegarder la paix qui est un droit fondamental et une condition sine qua non pour tout développement, en invitant la population congolaise à la non-violence et à la revendication pacifique de leurs droits légitimes.

Le recours à la violence occasionnant les violations et atteintes aux droits humains ne peut en aucun cas se justifier et les auteurs desdites violences doivent garder à l'esprit qu'ils seront tôt ou tard responsables de leurs actes devant la justice nationale ou internationale, et ce, quel que soit le motif évoqué.

Fait à Kinshasa, le 21 janvier 2019.

LA VOIX DES SANS VOIX POUR LES DROITS DE L'HOMME (VSV)