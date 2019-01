Algérie: Cross-Challenge "Said Cherdioui" - Près de 1200 athlètes attendus à Tizi Ouzou

- La 35e édition du Cross "Said Cherdioui" de Tizi Ouzou, 8e étape du challenge national de la fédération algérienne d'athlétisme (FAA), devrait enregistrer la participation de plus de 1200 athlètes dont plusieurs étrangers, toutes catégories confondues, (écoles, benjamines, minimes, U18, U20 et seniors/ garçons et filles), a-t-on appris jeudi auprès de l'instance fédérale.

"Jusqu'à mercredi, la ligue de Tizi Ouzou, organisatrice de la compétition, a enregistré l'inscription de près de 1200 athlètes de différentes catégories, et pourrait battre le record de participants pour cette saison, en dépit des conditions climatiques qui pourraient être défavorables pour les athlètes et organisateurs", a indiqué la même source.

Au delà du niveau technique qui pourrait caractériser le Challenge à la lecture des engagés, notamment chez les seniors, le président de la ligue, Farid Boukais a confirmé la présence de 14 athlètes étrangers dont sept (07) dames venus de sept (07) pays différents.

Outre la présence des meilleurs de l'élite nationale chez les hommes et les dames, le cross sera rehaussé par la participation de Phillip Kopyrko (Ouganda), Gilbert Kipkorir (Kenya), Adane Wuletaw Belete et Tesema Mokenin Ashagre (Ethiopie), Mohamed Fares (Maroc), Oussama Slimani (Tunisie) et Jerimy Lamine Belkacem (France) pour les hommes.

Chez les femmes, il y aura l'engagement assuré de Patricia Chekwemboi (Ouganda), Emily Chebet Kipchmbia (Kenya), Netsanet Desta Gebre, ShitoWudessa Osu et HawiAlemu Negeri (Erythrée), Hanane Bouaggad (Maroc) et de la Tunisienne Marwa Bozayani.

Face à ces athlètes, l'élite algérienne aura fort à faire et tentera de saisir l'occasion pour s'illustrer aux yeux de la Direction technique nationale (DTN) et arracher une place pour les championnats du monde au Danemark.

" Sous la conduite des éléments de la sélection nationale militaire qui se sont illustrés, lors des précédents cross, les représentants algériens tenteront de gagner et de fournir une prestation convaincante pour la DTN", a souligné la direction, citant, comme exemple, Hicham Bouchicha, Ali Grine et Billal Tabti (sélection militaire), Ibrahim Mohamedi du RC Arbaa et Ramdane Ouarghi (Ouled Fayet AC) et bien d'autres qui viendront se mesurer au plus forts.

Les athlètes dames algériennes auront, elles aussi, à cœur de démonter qu'il faut compter sur elles dans les grands rendez-vous. Sous la conduite de la Bordjienne Kenza Dahmani qui devrait se donner à fond pour prouver qu'elle est la meilleure au niveau national, et surtout faire oublier son ratage lors du cross d'Alger, samedi dernier.

Outre Dahmani, d'autres athlètes seront à suivre, à l'image de Siham Sennani et Malika Benderbal (protection civile d'Alger) dans un cross qui reste ouvert sur tous les pronostics.

Le cross Said Cherdioui a été délocalisé de la commune de Freha pour un autre parcours situé à la sortie sud de la ville de Tizi Ouzou pas loin de la rocade allant vers Azzazga. " Un tracé qui convient parfaitement aux épreuves de cross-country" ont assuré les organisateurs qui n'ont rien laissé au hasard pour réussir un sans-faute.

Cette 35e édition Said Cherdioui sera dédiée aux mémoires de Bachir Belkacem, un ancien membre de la ligue décédé lors des préparatifs d'une édition de cette compétition et au défunt journaliste sportif Abdou Seghouani décédé le 4 juillet 2018.

Programme des courses:

08H45: Ecole filles 1400 m

08h55: Ecole garçons 1400 m

09h05: Benjamines 1800 m

09h15: Benjamins 1800 m

09h30: Minimes filles 2800 m

09h45: Minimes garçons 3200m

10h00: U18 filles 3500 m

10h15: U18 garçons 4600 m

10h45: U20 hommes 6000 m

11h15: U20 et seniors dames 4600 m

11h45: Seniors hommes 9000 m.