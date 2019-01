Mali: Office du Niger - Un nouveau Contrat Plan 2019-2023 pour relever les défis

Après la tenue de la 43ème session budgétaire en décembre dernier, la réunion de validation Contrat Plan 2019-2023 entre l'Etat-Office du Niger-Exploitants Agricoles s'est déroulée le mardi 8 janvier 2019 à Ségou. Présidée par le Président Directeur Général de l'Office du Niger, Dr Mamadou M'Baré Coulibaly, cette réunion a permis de faire des propositions concrètes afin de relever les défis à l'Office du Niger.

En tant qu'établissement public à caractère industriel et commercial, l'Office du Niger exécute les missions qui lui sont assignées à travers la mise en œuvre d'activités panifiées dans le cadre d'un contrat-plan quinquennal entre l'Etat -Office du Niger- exploitants agricoles.

C'est dans cette vision, qu'il a tenu sa 43éme session budgétaire. Ce nouveau contrat plan 2019 - 2023, qui est en sa première année, définit les engagements et les performances à atteindre pour chaque partie.

Lors de cette réunion, les participants ont analysé attentivement les engagements de l'Etat, de l'Office du Niger et des exploitants agricoles dans le cadre de la mise en œuvre à court et à moyen termes d'un programme commun. Lequel a été proposé par le bureau d'Etudes HND ingénieurs conseils Sarl chargé de l'évaluation de l'ancien contrat plan 2014-2018 et de la formulation du nouveau contrat plan pour la période 2019-2023.

L'objectif global de ce nouveau Contrat-Plan s'inscrit en droite ligne des directives de la Loi d'Orientation Agricole (LOA) de 2006 et la Politique de Développement Agricole de 2013.

Afin d'atteindre les objectifs fixés dans ce nouveau contrat plan 2019-2023, un ensemble d'engagements a été déterminé pour chacune des parties signataires. Les objectifs spécifiques qui ont été retenus portent sur six points, à savoir : augmenter les superficies aménagées et poursuivre les travaux de réhabilitation, améliorer la maîtrise technique et financière de l'entretien des réseaux, la gestion de l'eau, les rendements rizicoles à l'hectare afin de promouvoir les cultures maraîchères et valoriser les produits agricoles, sylvopastorales et aquacoles.

Enfin, le dernier objectif vise à améliorer la gouvernance de la zone Office du Niger. Des mesures qui visent l'atteinte de la sécurité alimentaire et à lutter contre la pauvreté au Mali par une croissance économique accrue.