Algérie: Six nouveaux sièges de sûreté et de structures sociales et sportives dans l'Ouest du pays

Oran — Les infrastructures de la police ont été renforcées dans l'Ouest du pays par l'entrée en service en 2018 de six nouveaux sièges de sûreté et de structures sociales et sportives, a-t-on appris jeudi auprès de l'inspection régionale ouest de la police à Oran.

La wilaya d'Oran s'est dotée de quatre nouveaux sièges de sûreté urbaine à Oued Tlélat (un 2e), Gdyel (un 2e), dans la localité de Sidi El Bachir et à hai Bouamama, en plus d'un centre sanitaire et d'une salle omnisports, a-t-on fait savoir.

Dans la wilaya de Relizane, un nouveau siège de la brigade mobile de la Police judiciaire a été inauguré, de même qu'un siège de sûreté urbaine externe à Ouled Malek dans la commune de Mohammadia, wilaya de Mascara.

La wilaya de Sidi Bel-Abbès a bénéficié, quant à elle, de l'ouverture d'un hôpital de la sûreté nationale et la wilaya d'El Bayadh d'un dortoir et d'un club de la police dans la daira de Bougtob.

Il est prévu, ultérieurement, l'inauguration, dans la wilaya de Tlemcen, d'un nouveau siège de sûreté urbaine dans la commune de Bouhlou dans la daira de Sebra et d'un autre à Souani à Bab El Assa.

Dans la wilaya de Nâama, un 3e siège de sûreté urbaine a été ouvert à Mécheria et dans la wilaya de Saida, un centre de formation et un autre d'activités culturelles ont été inaugurés.

Dans la wilaya d'Ain Témouchent, deux nouveaux sièges de sûreté urbaine ont été ouverts en plus d'une sûreté externe à Sidi Benadda.

Le taux de couverture sécuritaire au sein des dairas a atteint 100 % dans l'ouest du pays, à l'exception de la wilaya de Tiaret (92,3 %) et la wilaya de Tissemssilt (71,4 %).

Le nombre d'éléments des services de la police a atteint dans les wilayas de l'Ouest du pays 36.206 en 2018, permettant de fournir un taux de couverture sécuritaire dont la plus basse à Tiaret (un policier pour 321 habitants) et la plus haute à Sidi Bel-Abbès (un policier pour 178 habitants).

L'inspection régionale ouest de la police couvre les wilayas d'Oran, Tlemcen, Sidi Bel-Abbès, ostaganem, Ain Temouchent, Saida, Relizane, Mascara, Tiaret, Tissemsilt, El Bayadh et de Nâama.