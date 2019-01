Algérie: Le réseau routier perturbé et de nombreux désagréments à Bejaia

Bejaia — L'abondance des chutes de pluies et leur cumul ces dernières 48 heures dans la wilaya de Bejaia a fortement perturbé le trafic routier et induit de nombreux désagréments collatéraux, notamment dans l'arrière-pays et les zones montagneuses.

Un nombre foisonnant de chemins communaux, pas moins d'une dizaine de chemins de wilayas et la majorité des routes nationales, dont la 09 (Bejaia-sétif) à l'Est, la 74 (Bejaia-Sétif par Béni-Maouche) au Sud-ouest, la RN-75 (Bejaia-Sétif par Barbache) au Sud-est, ou encore la 12 reliant Bejaia à Tizi-Ouzou par Adékar à l'ouest et la 26 "A" joignant Bejaia à Tizi-Ouzou, par Chellata ont été obstrués par la neige ou rendus difficiles à la circulation du fait de son amoncellement.

Les axes ayant été épargnés par la poudreuse ont, pour leur part, été littéralement submergés par une crue d'oued, à l'instar de la 26, à la sortie Ouest de la ville de Sidi-Aich, à 60 km à l'ouest de Bejaia, qui a du prendre en souricière des dizaines d'automobilistes.

Un ressortissant chinois, au volant d'un engin de travaux public, a failli du reste, s'y faire engloutir après avoir tenté de venir en aide à un de ses collègues de travail et compatriote emporté, quelques minutes plutôt, par une vague d'eau et de boue. Il a été sauvé in-extremis par les éléments de la protection civile qui, pour se faire, a du engager d'importants moyens humains et matériels, selon son responsable de la communication.

Le même responsable a indiqué, par ailleurs, que plusieurs dérapages de véhicules ont été déplorés sur cet axe, causant des blessures, sans gravité néanmoins, à trois conducteurs.

Cet épisode neigeux, autrement plus importants et plus rude que celui de la semaine dernière a, par ailleurs, concouru à la fermeture de plusieurs établissements scolaires, à cause du froid et/ou de la fermeture des routes par la neige qui, par endroit, a fait des couches de plus de 40 cm de hauteur.

Le cas vaut principalement pour les localités de Kherrata et Draâ-el-Gaid, à l'extrémité orientale de la wilaya, ou celles situées sur les hauteurs de Timezrit, au sud, notamment à Imssiouene, situé à 900 mètres d'altitudes.

Des ruptures de courant ont été également signalées dans plusieurs endroits, notamment dans la région d'Aokas, à 20 km à l'Est de Bejaia.