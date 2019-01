Algérie: Les internautes rivalisent d'imagination et postent les plus belles photos de la neige

- Si la plupart des wilayas dans l'Est du pays tourne pratiquement au ralenti ce jeudi suite aux importantes chutes de neige, beaucoup de jeunes et de moins jeunes ont bravé le froid et sont sortis "capturer" leurs villes sous la neige, leurs mésaventures sur des axes routiers impraticables et rivalisent d'imagination et de créativité en postant sur les réseaux sociaux des clichés aussi beaux les uns que les autres.

Arbres enneigées, routes recouvertes, des enfants qui se lancent des boules de neige, des cités sous la poudreuse, des monuments phares enveloppés dans un manteau blanc, beaucoup d'internautes s'amusent à transmettre la vie dans leurs villes, où le mercure a atteint jusqu'à moins un.

A Constantine, le pont de Sidi M'cid est capturé sous la neige et posté sous toutes ses coutures, depuis l'entrée du pont séculaire, d'en haut depuis les escaliers menant aux Monuments aux morts, depuis le CHU-Benbadis avec en arrière plan le lycée Réda Houhou et la rue Tatache Belkacem, les internautes partagent sur les réseaux sociaux des selfies et des photos, commentés et "liker".

Les plus courageux sont allés jusqu'au Monument aux morts, empruntant la route de l'hôpital avant de monter "difficilement" la pente de la cité Emir Abdelkader, pour immortaliser le site d'une rare beauté sous la neige.

Perché à plus de 200 mètres sur le rocher de Sidi M'Cid, les photos postés du Monument aux morts, affichant également la ville au dessous du site, tout en blanc, captivent et fascinent.

Entre "magnifique", "quel beau paysage", "Waww", les adeptes des réseaux sociaux partagent les images de l'antique Cirta et "racontent" une cité sous la neige.

Le pont Salah Bey, la mosquée Emir Abdelkader sont également zoomés par des apprentis photographes qui sillonnent la ville et ses monuments à la recherche du plus beau cliché dans un "concours" improvisé sur le net.

En ce début d'après-midi, les photos de la neige dans les cités Sakiet Sidi Youcef, Ziadia, Djebel El Ouahach, ou encore El Mansourah, sur les hauteurs de la ville, depuis des unités de voisinage de la ville Ali Mendjeli, entrent en lice et les commentaires vont bon train.

La mosquée Larbi Tebessi et la porte Caracala "annoncent" la poudreuse à Tébessa

A Tébessa, les premiers flocons de neige de la saison ont été accueillis ce jeudi avec beaucoup de joie et la poudreuse, tant attendue qui enveloppe la ville et sa région, a réjoui plus d'un.

En dépit des appels à la prudence dans une cité quasiment impraticable, et un froid glacial, des citoyens concoctent depuis le matin, un bel album de l'antique Théveste et font partager leurs œuvres avec ceux qui profitent de la neige tout en restant au chaud.

La mosquée Larbi Tebessi, l'édifice imposant de la ville, est capturé sous la neige et fait réagir plusieurs internautes.

L'arc de Caracalla, la porte de la ville, la joie des enfants qui jouent sous la neige, la poudreuse dans les cités du nouveau pôle urbain Doukel, sont autant d'images et de scènes qui "racontent" la cité sous la neige.

A Tébessa, l'ambiance que créent les internautes en cette fin d'après-midi et les photos partagées réchauffent la ville, où la température a dégringolé à 5 degrés, en attendant que les services des travaux publics et tant d'autres intervenants rouvrent les routes nationales (RN) 10, entre la région de Haloufa jusqu'au poste frontalier Bouchebka, la RN 83 dans son segment traversant la région "Col Gaâgae", ainsi que la RN 16 à hauteur de Tenoukla.