Algérie: Batna - Axes routiers coupés à la circulation à cause des chutes de neige

Batna — Les fortes chutes de neige enregistrées dans de nombreuses régions de la wilaya de Batna, dans la nuit de mercredi à jeudi, en particulier sur les hauts plateaux montagneux ont bloqué certains axes routiers et rendu la circulation automobile difficile au niveau d'autres axes, a-t-on appris jeudi auprès du groupement territoriale de la Gendarmerie nationale.

Les axes routiers fermés à la circulation se trouvent à hauteur de la RN 31 reliant les wilayas de Batna et Biskra, en passant par Arris au niveau de la région d'Ain Tine et de la RN 77 reliant Batna et Sétif en direction de Merouana, en passant par Hidoussa, fermée dans la région de Nefla ainsi que le chemin de wilaya n 172, reliant Ichemoul à la RN 31, a indiqué le bureau de la sécurité routière du groupement de la Gendarmerie nationale.

De son côté, le responsable de la communication de la Protection civile, le lieutenant Hassan Yahia Cherif, a affirmé que ce sont "les axes routiers montagneux situés notamment dans les régions d'Ain Tine et Theniet Baali, au niveau des communes d'Arris et de Theniet El Abed, où la circulation automobile est très difficile, dont la RN 87 reliant Biskra et Batna dans la région de Theniet Erssase, à Theniet El Abed et le chemin de wilaya 54 reliant Arris et Theniet El Abed et le chemin communal menant vers Larbaâ".

Le responsable a ajouté que "l'épaisseur de la couche de neige dans cette zone varie entre 5 à 10 centimètres".

Pour leur part, les services de la Gendarmerie nationale ont appelé les usagers de la route, en particulier ceux qui empruntent les routes montagneuses, "à faire attention, à ne pas prendre de risques, à se conformer au code de la route, en roulant à une vitesse modérée, d'éviter les dépassements dangereux et respecter la distance de sécurité".

Les mêmes services ont rappelé que "la wilaya de Batna a connu au cours des dernières 24 heures, au niveau du territoire relevant des compétences de la Gendarmerie nationale, deux accidents de la route, l'un au niveau du contournement nord de la ville de Batna à hauteur de la région d'Oued Lazreg, faisant 1 mort et l'autre sur le chemin de wilaya n 9, dans la commune d'El Kssibet, faisant 5 blessés".

A noter que la ville de Batna enregistre, depuis les premières heures de la journée de jeudi, de très fortes chutes de neige, alors que les prévisions météorologiques prévoient de nouvelles chutes de neige sur la région, par intermittence jusqu'à vendredi matin.