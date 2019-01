Burkina Faso: Passation de charges entre PM sortant et entrant - Qu'ils paraissaient bien heureux, ce jour-là !

Après la nomination du Premier ministre le 21 janvier dernier, la passation de charges entre le désormais ex-Premier ministre Paul Kaba Thiéba et le nouvel entrant, Christophe Dabiré, a finalement eu lieu hier 24 janvier 2019 à la primature.

Au préalable, il fallait montrer patte blanche aux gendarmes à la guérite pour avoir accès au saint des saints. L'auteur de ces lignes peut en attester, lui à qui l'on fera remarquer que le « R » de son nom sur sa carte professionnelle ne figure pas sur sa carte nationale d'identité. Il a fallu expliquer avec beaucoup de pédagogie que, sur la carte professionnelle, il s'agit du nom de plume et que la pièce nationale d'identité porte le nom donné à l'état civil.

Initialement prévue pour démarrer à 11 heures, l'invitation des médias faisant foi, la passation de charge a eu lieu plus tôt que prévu, soit vers 10h 30 mn. Que les voies du... protocole sont souvent insondables ! Du reste, les journalistes n'avaient pas accès à la salle. Seuls les photographes y avaient droit et il n'y avait pas d'entretien au programme. « Tant mieux ! On n'aura pas à beaucoup écrire», fera remarquer un confrère qui doit certainement avoir Stakhanov en horreur.

De l'extérieur, on imaginait que les flashs crépitaient fort dans la salle de rencontre. Ce n'est pas tous les jours que pareil événement se tient. Au-dehors, un responsable de la sécurité donne aux journalistes l'attitude à adopter à la sortie des deux personnalités, bien sûr après la séance photos : « A la sortie de Leurs Excellences, vous prenez les images et vous basculez pour que les véhicules puissent passer. Je répète : à la sortie de Leurs Excellences, vous prenez les images et vous basculez pour laisser passer les véhicules. Sinon, nous serons obligés de vous bousculer ».

Du déjà-entendu dans les rangs de la presse, qui ne peut que louer tant de franchise. Quelques instants plus tard, les deux personnalités tant attendues ressortent et s'arrêtent au perron pour une poignée de main, le sourire aux lèvres. L'ex-Premier ministre abandonne à cet endroit son remplaçant et s'engouffre dans son véhicule, toujours dans le sourire. Difficile de savoir qui des deux était le plus heureux.