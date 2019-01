Maroc: Agadir accueille le 4ème Forum de la convergence régionale du groupe Al Omrane

Une édition placée sous le thème "Les zones d'activités, éléments d'intégration des projets urbains et facteurs de dynamisation des territoires"

Les travaux du 4ème Forum de la convergence régionale du groupe Al Omrane ont débuté mercredi à Agadir, avec pour thématique: «Les zones d'activités, éléments d'intégration des projets urbains et facteurs de dynamisation des territoires».

Organisé en collaboration avec le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, ainsi que la wilaya et le conseil régional de Souss-Massa, ce forum se fixe pour objectifs de favoriser une meilleure convergence en vue de la mise en œuvre des politiques publiques et d'harmoniser les actions de l'ensemble des acteurs régionaux et locaux en matière d'habitat pour un développement urbain durable.

L'étape d'Agadir, qui intervient après des rencontres similaires à Oujda, Rabat et Casablanca, se focalise aussi sur les questions de la réduction du niveau de désenclavement et du déficit de développement urbain face à l'exode rural, le positionnement de la région comme vitrine du développement durable et la préservation des patrimoines naturel et culturel.

Lors de la séance d'ouverture, le ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, Abdelahad Fassi Fihri, a mis en exergue l'importance des réalisations accomplies au niveau de la région Souss Massa, grâce à la convergence des efforts des différentes parties prenantes, soulignant l'impératif aujourd'hui de concevoir une approche renouvelée pour surmonter les différents obstacles et contraintes qui empêchent de poursuivre cette dynamique de développement.

Dans ce contexte, il a jugé nécessaire d'élaborer une approche urbaine permettant d'installer les diverses activités dans les zones territoriales, en tenant compte de l'harmonie entre les zones susceptibles de les accueillir, ce qui implique de veiller à les installer non loin des sites des matières premières, la proximité des structures de transport, les structures de commercialisation, la disponibilité de la main-d'œuvre, le respect de l'environnement et autres conditions qui assurent un développement urbain harmonieux.

Pour sa part, le wali de la région Souss-Massa, Ahmed Hajji, a souligné la position stratégique de cette région au niveau national et sa dimension continentale, ajoutant que le Souss-Massa est déterminé à relever les défis du développement inhérents notamment à l'expansion urbaine, au respect de l'environnement et à la durabilité des ressources.

Il a ajouté que le groupe Al-Omrane joue un rôle de premier plan à cet égard, citant les projets menés par le Groupe dans les domaines de l'aménagement des zones industrielles ainsi que son implication dans la mise en œuvre du Plan régional d'accélération industrielle, et sa contribution aux projets de réhabilitation et de restauration du patrimoine architectural régional.

Dans son intervention, le président du conseil régional, Ibrahim Hafidi, a évoqué les plans de développement régional lancés depuis 2004, sur la base d'une approche de conformité aux plans nationaux, comme en témoignent, selon lui, les différents projets menés pour le désenclavement des zones rurales, la protection contre les inondations, l'aménagement des centres urbains et ruraux outre la consolidation des liaisons routières.

Il a ajouté que plus de 17 accords ont été signés pour la mise à niveau des centres urbains et ruraux, en partenariat avec le ministère de tutelle et les conseils élus, tout en rappelant différentes autres initiatives lancées pour assurer un développement intégré visant à améliorer les conditions de vie des citoyens.

Pour sa part, le président du directoire d'Al Omrane, Badre Kanouni, a indiqué que les forums régionaux du Groupe se focalisent sur des thématiques de grand intérêt au niveau des régions suscitant ainsi des débats ouverts en vue de favoriser l'efficacité des politiques publiques selon une approche basée sur les principes de proximité et de partenariat de nature à favoriser la concrétisation des attentes réelles des citoyens au niveau local.

Il a, par ailleurs, mis en exergue le dynamisme des acteurs régionaux de Souss-Massa, soulignant la volonté du Groupe de renforcer cet élan en travaillant dans un cadre participatif pour atteindre les objectifs fixés dans les plans de développement régional.

Parmi les autres sujets de débats au cours de ce forum figurent les questions de la gouvernance et de la structuration des rôles des différents acteurs pour la convergence de l'action publique et la dimension économique des grands projets urbains.