Maroc: Sélection des représentants de la société civile au Comité de pilotage national du gouvernement ouvert

Le ministère de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique a dévoilé la liste des organisations de la société civile retenues pour siéger au sein du Comité de pilotage national du gouvernement ouvert pour un mandat de deux ans. Il s'agit du mouvement Alternatives citoyennes (ALCI), de l'Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM), de l'Organisation pour les libertés de l'information et de l'expression (OLIE), de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable (AMCDD), et du Club des magistrats du Maroc.

La commission de sélection, composée de trois personnalités indépendantes, a procédé à l'évaluation des 38 dossiers de candidatures reçus. Pour ce, elle s'est basée sur des critères objectifs et transparents tels que l'expérience en matière de gouvernement ouvert, la qualité du plan d'action proposé et la diversité et la complémentarité des domaines d'intervention des organisations sélectionnées.

Il est à signaler que ledit ministère avait annoncé, en décembre dernier, l'ouverture des candidatures pour la représentation de la société civile au sein du Comité de pilotage du gouvernement ouvert. L'objectif étant de mettre en place un système de gouvernance basé sur un partenariat solide et efficient entre le gouvernement et la société civile. Ce Comité, où sont représentés de manière équilibrée les départements ministériels et la société civile, a pour mission d'assurer le pilotage stratégique de l'ensemble des initiatives visant à consolider les principes du gouvernement ouvert au Maroc et à mobiliser les différentes parties prenantes.

Il convient de rappeler que le Maroc a adhéré au Partenariat pour un gouvernement ouvert (OGP) en avril dernier.