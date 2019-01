Ile Maurice: Seetulsing Meetoo - «Je présente mes excuses à l'honorable Pravind Jugnauth»

Il a présenté ses excuses au Premier ministre en cour intermédiaire ce jeudi 24 janvier. La sentence de Seetulsing Meetoo, reconnu coupable le 14 janvier dernier, sera prononcée à une date ultérieure.

«Je présente mes excuses à l'honorable Pravind Jugnauth» a déclaré l'accusé lorsqu'il a été appelé à la barre aujourd'hui. Cela, après que son avocat Niven Moonesamy ait terminé son réquisitoire. Pour rappel, Seetulsing Meetoo était poursuivi sous trois accusations de «using an information and communication service for the purpose of causing annoyance to another person.»

En 2016, il avait posté une vidéo accompagnée de commentaires désobligeants à l'égard de Pravind Jugnauth. Peu après, il avait aussi posté une autre vidéo intitulée «micro caché kot SAJ.» Il avait plaidé coupable.