Cote d'Ivoire: Coupe de la Ligue - La belle aventure de Lys

Après un début de saison tonitruant marqué par des victoires retentissantes, comme celle sur des clubs mythiques comme l'Africa Sports (4-0) lors de la 2e journée, l'on avait cru que le jeune club du président Dia était essoufflé.

Coupe de la Ligue : La belle aventure de Lys

Limane Yacouba Sylla football club (Lys) de Sassandra s'est inscrit dans les annales du football ivoirien. Le nom de la formation venue tout droit de la Ligue 2 est désormais gravé aux cotés des clubs vainqueurs de la Coupe de la Ligue, que sont la Soa (2013-2014), le Stella club (2014-2015), Moossou Fc (2015-2016), ASI d'Abengourou (2016-2017) et l'Afad (2017-2018). Un trophée national qui compte dans l'agenda de la Fédération ivoirienne de football (Fif). Les hommes de Sassandra ont battu aux tirs au but (0-0 ; 7-6) les Académiciens de l'Afad du Plateau en finale mercredi, au stade Robert Champroux. Dans cette bataille contre l'Afad, tenant du trophée, rien n'était gagné à l'avance par l'équipe de Sassandra.

Après un début de saison tonitruant marqué par des victoires retentissantes, comme celle sur des clubs mythiques comme l'Africa Sports (4-0) lors de la 2e journée, l'on avait cru que le jeune club du président Dia était essoufflé. Car, en l'espace d'un mois, Lys s'est séparé de l'entraîneur Aka Kouamé au profit de Bachelard Dounou, qui fera long feu également, puisque remplacé à son tour, par Fofana Sékou. Tout cela n'a pas atteint le moral de la troupe. Puisque c'est au mental (aux tirs au but) que la bande à Sékou a triomphé de l'Afad, une équipe du Plateau qui gardait jalousement le trophée.

Nonobstant les crocs et les griffes acérées des Lions de l'Afad, Lys est resté concentré sur son sujet. Sur l'ensemble du match, d'ailleurs, les joueurs venus de Sassandra ont été les plus incisifs sur le plan offensif. N'Guessan Bi Noël et Abrogoua Louis Boua, dans le rôle de milieu sortant, ont constamment provoqué les côtés de la défense de l'Afad. Sans oublier le rôle crucial du portier El Hadj Danté. Le portier de 20 ans, auteur de plusieurs parades décisives dans le temps réglementaire, a surtout effectué trois arrêts lors de la séance des tirs aux buts. Une performance digne d'un portier d'avenir. Pour accéder au plateau de la finale, l'équipe avait écarté le Sporting club de Gagnoa dans les mêmes conditions, aux tirs au but (6-5) après une demi-finale âprement disputée.

« C'est une aventure qui a débuté, il y a six ans. Nous n'avons jamais douté. Nous avons essayé de toujours conserver nos valeurs : la solidarité et le travail. Les enfants se sont inculqués ces valeurs et vous voyez aujourd'hui, le résultat. Il faut continuer à faire plaisir à nos supporters et contribuer à développer le football ivoirien », confie Mamadou Dia, président du club.

Avec cette victoire en Coupe de la Ligue, Sassandra va sûrement reprendre la Ligue 1 sur les chapeaux de roue dès ce week-end. Classé 11e avec 14 points, à l'issue de la phase aller, le Lys Sassandra s'est dopé le moral pour batailler afin de s'éloigner de la zone de relégation.